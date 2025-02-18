Бастрыкин заинтересовался мошенничеством с жильём в Башкирии

Posted 18 февраля, 09:07
Published 18 февраля, 09:07
Modified 18 февраля, 09:29
Updated 18 февраля, 09:29
Недавно в федеральных новостях рассказывалось, что около двухсот семей в указанных регионах остались без домов из-за аферы, провёрнутой застройщиком из Уфы. Тот взял с людей деньги, но жильё так и не было достроено.
СК возбуждал уголовное дело после этого и по решению прокуратуры его передали полиции. Следком поднял тему о передаче дела обратно, но этого не случилось. Вопрос будет поднят повторно.
Отметим, что речь идёт об уфимском застройщике компании ООО «Грандстрой». Люди вложили в строительство деньги по кредитам и маткапитал, но жилья так и не дождались.
Ранее Mkset писал об уфимском аферисте, который благодаря махинациям с «симками» украл у людей ₽1,5 млн.