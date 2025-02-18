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Posted 18 февраля, 09:07

Published 18 февраля, 09:07

Modified 18 февраля, 09:29

Updated 18 февраля, 09:29

Председатель СК взялся за жилищное мошенничество в Уфе

Бастрыкин заинтересовался мошенничеством с жильём в Башкирии

18 февраля 2025, 09:07
Фото: 1MI.

Председатель СК взялся за жилищное мошенничество в Уфе

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по данным о мошенничестве при строительстве частных домов в Башкортостане и Челябинской области, сообщает СК во вторник, 18 февраля.

Недавно в федеральных новостях рассказывалось, что около двухсот семей в указанных регионах остались без домов из-за аферы, провёрнутой застройщиком из Уфы. Тот взял с людей деньги, но жильё так и не было достроено.

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СК возбуждал уголовное дело после этого и по решению прокуратуры его передали полиции. Следком поднял тему о передаче дела обратно, но этого не случилось. Вопрос будет поднят повторно.

Отметим, что речь идёт об уфимском застройщике компании ООО «Грандстрой». Люди вложили в строительство деньги по кредитам и маткапитал, но жилья так и не дождались.

Ранее Mkset писал об уфимском аферисте, который благодаря махинациям с «симками» украл у людей ₽1,5 млн.

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