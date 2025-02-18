Башкирский пчеловод-«афганец» погиб на СВО

Posted 18 февраля, 17:50
Published 18 февраля, 17:50
Modified 18 февраля, 18:30
Updated 18 февраля, 18:30
Свою гибель боец встретил на 61-м году жизни. Обстоятельства смерти военнослужащего власти муниципалитета не раскрывают.
Некролог гласит, что военный родился в деревне Сосновка. Там же получил восемь классов образования, после чего отучился на пчеловода. В 1980-х годах воевал в Афганистане в рядах советской армии. В 2024 году заключил контракт с Минобороны России. Погиб в январе 2025 года при выполнении боевого задания в зоне спецоперации. Место гибели уроженца Башкортостана в сообщении администрации не уточняется.