mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 17:50

Published 18 февраля, 17:50

Modified 18 февраля, 18:30

Updated 18 февраля, 18:30

На СВО погиб воин-интернационалист из Башкирии

Башкирский пчеловод-«афганец» погиб на СВО

18 февраля 2025, 17:50
Фото: администрация Мишкинского района Башкирии.

На СВО погиб воин-интернационалист из Башкирии

В ходе спецоперации получил смертельное ранение уроженец Башкортостана Евгений Шагиев, сообщили во вторник, 18 февраля, в администрации Мишкинского района РБ.

Свою гибель боец встретил на 61-м году жизни. Обстоятельства смерти военнослужащего власти муниципалитета не раскрывают.

Некролог гласит, что военный родился в деревне Сосновка. Там же получил восемь классов образования, после чего отучился на пчеловода. В 1980-х годах воевал в Афганистане в рядах советской армии. В 2024 году заключил контракт с Минобороны России. Погиб в январе 2025 года при выполнении боевого задания в зоне спецоперации. Место гибели уроженца Башкортостана в сообщении администрации не уточняется.

Лесоруб из Башкирии погиб на СВО
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что на СВО погиб контрактник из Белорецкого района Башкортостана.

Читайте также:
Ушаков и Лавров готовятся к переговорам России и СШАЛесоруб из Башкирии погиб на СВОУфимской любовнице бойца СВО не досталось ни копейки
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Война#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Спецоперация#СВО#Белебей#Мишкинский район#Мелеуз#Янаул#Военные#Афганистан#Некролог#Контрактник#Евгений Шагиев#Пчеловод
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика