Башкирский пчеловод-«афганец» погиб на СВО

Некролог гласит, что военный родился в деревне Сосновка. Там же получил восемь классов образования, после чего отучился на пчеловода. В 1980-х годах воевал в Афганистане в рядах советской армии. В 2024 году заключил контракт с Минобороны России. Погиб в январе 2025 года при выполнении боевого задания в зоне спецоперации. Место гибели уроженца Башкортостана в сообщении администрации не уточняется.