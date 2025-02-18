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Posted 18 февраля, 08:03

Published 18 февраля, 08:03

Modified 18 февраля, 09:39

Updated 18 февраля, 09:39

Бизнесмен поплатился за землю в Башкортостане

Нелегальную турбазу нашли в Башкирии

18 февраля 2025, 08:03
Фото: mkset.ru.

Бизнесмен поплатился за землю в Башкортостане

Нецелевое использование земли обернулось для владельца туристического комплекса в Бурзянском районе необходимостью вернуть участок государству, сообщает во вторник, 18 февраля, прокуратура РБ.

В 2021 году предприниматель получил от Министерства земельных и имущественных отношений региона в аренду землю площадью 5000 квадратных метров. Участок расположен в живописном месте — «Кузембет тугайы», неподалеку от реки Белой. Планировалось, что арендатор будет заниматься личным подсобным хозяйством.

Однако вместо этого на участке «вырос» туристический комплекс. В ходе проверки выяснилось, что там размещены катамараны для сплавов по реке, установлены палатки и беседки, а также построена баня. Фактически, территория использовалась как туристическая база.

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Такое использование земли противоречит условиям договора аренды и нарушает земельное законодательство. Прокуратура провела проверку и обратилась в суд с требованием расторгнуть договор аренды и вернуть землю в государственную собственность.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. Теперь предприниматель обязан демонтировать незаконно возведенные строения и вернуть земельный участок в первоначальном виде.

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Как ранее сообщал Mkset, уфимская «Вахмянинская баня», место с богатой историей и традициями, лишилась надежды получить официальный статус объекта культурного наследия.

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