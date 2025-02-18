Нелегальную турбазу нашли в Башкирии

Posted 18 февраля, 08:03
Published 18 февраля, 08:03
Modified 18 февраля, 09:39
Updated 18 февраля, 09:39
В 2021 году предприниматель получил от Министерства земельных и имущественных отношений региона в аренду землю площадью 5000 квадратных метров. Участок расположен в живописном месте — «Кузембет тугайы», неподалеку от реки Белой. Планировалось, что арендатор будет заниматься личным подсобным хозяйством.
Однако вместо этого на участке «вырос» туристический комплекс. В ходе проверки выяснилось, что там размещены катамараны для сплавов по реке, установлены палатки и беседки, а также построена баня. Фактически, территория использовалась как туристическая база.
Такое использование земли противоречит условиям договора аренды и нарушает земельное законодательство. Прокуратура провела проверку и обратилась в суд с требованием расторгнуть договор аренды и вернуть землю в государственную собственность.
Суд удовлетворил требования прокуратуры. Теперь предприниматель обязан демонтировать незаконно возведенные строения и вернуть земельный участок в первоначальном виде.
Как ранее сообщал Mkset, уфимская «Вахмянинская баня», место с богатой историей и традициями, лишилась надежды получить официальный статус объекта культурного наследия.