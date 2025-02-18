6 скрытых мест, где вредители прячут свое потомство и как от них избавиться

Posted 18 февраля, 10:01
Published 18 февраля, 10:01
Modified 18 февраля, 10:03
Updated 18 февраля, 10:03
Вредители нуждаются в тепле, укрытии и доступе к еде. Дом предоставляет все это, а укромные места вроде стен, шкафов или чердаков становятся идеальными для размножения. Грызуны, тараканы, муравьи и даже моль с удовольствием используют эти зоны, чтобы вырастить потомство, оставаясь незамеченными.
— Грызуны и насекомые часто выбирают труднодоступные места, где их невозможно заметить. Это помогает им защищать свое потомство и расти без помех, — объясняет Дэниел Болдуин, сертифицированный энтомолог из Hawx Pest Control.
Стены скрывают множество полостей, которые идеально подходят для грызунов, муравьев и термитов. Эти места защищены от хищников, имеют доступ к теплу и материалам для строительства гнезд.
— Стены дома предоставляют вредителям все необходимое для размножения: безопасность, тепло и близость к пище. Особенно опасны грызуны, которые могут повредить изоляцию, провода и даже стены, создавая дополнительные входы, — добавляет Болдуин.
Как предотвратить:
Если вы заметили царапающие звуки, помет у плинтусов или странный запах, обратитесь к специалисту для профессиональной обработки.
Шкафы и комоды привлекают моль, ковровых жуков и чешуйниц. Эти насекомые питаются натуральными волокнами, оставляя дыры в одежде и распространяя неприятный запах.
— Чтобы избежать заражения молью, важно хранить вещи в чистоте и регулярно проветривать шкафы. Если заражение уже произошло, избавьтесь от поврежденных тканей и проведите глубокую уборку, — рекомендует эксперт.
Профилактика:
Тараканы, муравьи и сливные мухи обожают влажные зоны. Протекающие трубы и остатки еды делают пространство под раковиной идеальным местом для их размножения.
— Место под мойкой часто игнорируется при уборке, но именно здесь создаются идеальные условия для вредителей. Важно регулярно чистить это пространство и устранять влагу, — отмечает Бретт Беннетт, директор PURCOR Pest Solutions.
Советы по уходу:
Чердаки привлекают мышей, белок и даже летучих мышей. Утеплитель и хранящиеся там вещи используются для создания гнезд, а тепло способствует размножению.
— Чердаки редко осматриваются, поэтому вредители могут оставаться незамеченными месяцами. Регулярно проверяйте состояние чердака и его изоляции, — добавляет Беннетт.
Рекомендации:
Комнатные растения могут стать источником грибных комариков, паутинных клещей и тли. Влажная почва и разлагающийся органический материал создают идеальную среду для размножения вредителей.
— При серьезном заражении пересадите растение в новую почву, тщательно промыв корни и обработав горшок. Это избавит растение от вредителей, — советует Болдуин.
Как избежать проблем:
Кучи дров, особенно сырых, становятся убежищем для термитов, муравьев-плотников и змей. Эти вредители могут мигрировать из штабелей в дом, создавая новые проблемы.
— Дрова лучше хранить на возвышении и вдали от дома, чтобы уменьшить риск заражения, — отмечает эксперт.
Советы:
Для защиты дома от вредителей соблюдайте основные правила:
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