Зов предков: почему собаки воют?

Одомашненные собаки произошли от волков более 15 000 лет назад. Хотя по поведению собаки не ближе к волкам, чем люди к приматам, их эволюционное развитие помогает нам понять некоторые из их уникальных черт. Вой волков служит средством общения с другими волками. Он используется для того, чтобы собрать стаю, скоординировать ее охотничью деятельность, определить территорию и предупредить другие группы держаться подальше.