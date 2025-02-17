Зов предков: почему собаки воют?

Posted 17 февраля, 06:51
Published 17 февраля, 06:51
Modified 17 февраля, 06:53
Updated 17 февраля, 06:53
Собаки, несомненно, являются одними из самых любимых и уважаемых животных. Они известны своей преданностью, игривостью и общительностью. Последнее проявляется разным способом, один из которых — вой.
— Собаки воют по разным причинам, и понимание того, почему они это делают, может помочь хозяевам лучше понять своих пушистых друзей, — считает ветеринар Тиффани Таплер.
Мы рассмотрим, как у собак (а точнее их предков) развилось такое необычное поведение и для чего они могли его использовать.
Одомашненные собаки произошли от волков более 15 000 лет назад. Хотя по поведению собаки не ближе к волкам, чем люди к приматам, их эволюционное развитие помогает нам понять некоторые из их уникальных черт. Вой волков служит средством общения с другими волками. Он используется для того, чтобы собрать стаю, скоординировать ее охотничью деятельность, определить территорию и предупредить другие группы держаться подальше.
Как и волки, собаки воют для общения с другими собаками, особенно для передачи сообщений на большие расстояния. Вой также может использоваться как сигнал другим о присутствии или местонахождении собаки, а также приглашению к взаимодействию.
Хотя собаки не обладают таким обширным набором сложных эмоций, как люди, они могут использовать вой для выражения своего эмоционального состояния. Например, они могут выть, чтобы показать свое волнение. Аналогичным образом собаки могут выть когда расстроены, испытывают стресс, беспокойство или одиночество. Вой также может быть признаком разочарования или скуки.
Собаки могут выть в ответ на происходящее вокруг. Например, на звук сирен, громкую музыку или вой других собак. Последнее поведение известно как «заразительный вой», и часто встречается у собак, живущих в городских районах, где они с большей вероятностью услышат звуки, издаваемые другими особями своего вида.
Собаки могут выть, чтобы обозначить свою территорию. Воя, собаки сообщают другим собакам, что определенное место принадлежит им, и другим следует держаться подальше.
Некоторые породы собак генетически более склонны к вою, чем другие, из-за выведения определенных признаков. Например, бигли используют вой, чтобы предупредить других во время охоты и игр. Точно так же хаски и маламуты воют, чтобы пообщаться с другими собаками, потому что их так разводили для работы.
Вой — одна из многих удивительных способностей собак, которые делают их уникальными домашними животными. Если ваша собака любит повыть больше, чем другие, ценные лакомства могут помочь справиться с волнением и стрессом. Лакомства могут включать в себя сыромятные шкурки длительного действия, успокаивающие жевательные резинки или даже интерактивную игру с лакомствами.
— Важно отметить, что чрезмерный вой может быть признаком медицинской или поведенческой проблемы. Владельцам домашних животных, которые замечают проявление хронического воя (беспрерывный вой, даже после получения лакомства; вой, сопровождаемый кусанием), следует обратиться за ветеринарной помощью, — рассказывает Таплер.
Обращая внимание на то, как ваша собака воет, и понимая причины, стоящие за этим, вы можете стать лучшим собеседником и заботливым родителем для своего хвостатого любимца.
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