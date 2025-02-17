Знаменитая уфимская баня никому не нужна

В соответствии с приказом, «Вахмянинская баня» будет исключена из Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Башкортостан. Что это значит для уфимцев, ценящих историю своего города? Потеря статуса объекта культурного наследия открывает дорогу для возможных изменений, реконструкций или даже сноса здания.