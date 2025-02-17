Знаменитая уфимская баня никому не нужна

Posted 17 февраля, 11:18
Published 17 февраля, 11:18
Modified 17 февраля, 13:19
Updated 17 февраля, 13:19
Ведомство отказало во включении бани, расположенной по адресу Чернышевского, 121 в Уфе, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Это решение ставит под вопрос будущее здания и его дальнейшую судьбу.
В соответствии с приказом, «Вахмянинская баня» будет исключена из Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Башкортостан. Что это значит для уфимцев, ценящих историю своего города? Потеря статуса объекта культурного наследия открывает дорогу для возможных изменений, реконструкций или даже сноса здания.
Как ранее сообщал Mkset, в Абзелиловском районе региона появится новый туристический объект — глэмпинговый комплекс.