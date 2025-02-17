Женщина напала на тренера во время хоккейного матча в Башкирии

Posted 17 февраля, 05:42
Published 17 февраля, 05:42
Modified 17 февраля, 13:49
Updated 17 февраля, 13:49
Всё произошло в местном «Ледовом дворце». На кадрах женщина дергает за волосы тренера и тянет его вниз, но в итоге сама оказывается на носилках.
В комментариях пользователи раскрыли подоплёку случившегося. Отмечается, что команде, где играл сын женщины, засчитали техническое поражение, и материнское сердце не выдержало.
— Поэтому она набросилась на нашего тренера и взяла за хвост тренера фигуристок, пишет пользователь в комментариях.
— Больная что ль? Зачем ходить на такие мероприятия? , — пишет Антон Т.
Ранее сообщалось о нападении на студента прямо у ворот колледжа в столице Башкирии.