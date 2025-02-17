mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 05:42

Published 17 февраля, 05:42

Modified 17 февраля, 13:49

Updated 17 февраля, 13:49

В Башкирии избили тренера по хоккею

Женщина напала на тренера во время хоккейного матча в Башкирии

17 февраля 2025, 05:42
Фото: 1MI.

В Башкирии избили тренера по хоккею

В Салавате женщина напала на тренера во время юношеского хоккейного матча, сообщает Telrgram-канал «Чёрный список. Салават» в понедельник, 17 февраля.

Всё произошло в местном «Ледовом дворце». На кадрах женщина дергает за волосы тренера и тянет его вниз, но в итоге сама оказывается на носилках.

Полицейского унизили на видео в Башкирии
Узнать подробнее

В комментариях пользователи раскрыли подоплёку случившегося. Отмечается, что команде, где играл сын женщины, засчитали техническое поражение, и материнское сердце не выдержало.

— Поэтому она набросилась на нашего тренера и взяла за хвост тренера фигуристок, пишет пользователь в комментариях.
— Больная что ль? Зачем ходить на такие мероприятия? , — пишет Антон Т.

Ранее сообщалось о нападении на студента прямо у ворот колледжа в столице Башкирии.

Читайте также:
«Я думал его строили бабки распилить»: Дворец борьбы в Уфе столкнулся с критикойПочему все рвутся в КазаньНелегальное кафе снесли в Уфе
#Дмитрий Саламатин#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Дети#Башкортостан#Хоккей#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Драка#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Нападение#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика