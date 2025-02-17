Zara возвращается: будут ли ей рады в Уфе

— К сожалению, до регионов не всё добирается из их коллекций. Многие мужчины среднего возраста не могут там толком что-либо подобрать, ибо этот бред не для их возрастной аудитории. Так что, Zara — это не для всех, но вещи там в большинстве своем весьма приличны за такие-то деньги, — считает Эльдар.