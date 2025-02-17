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Posted 17 февраля, 08:36

Published 17 февраля, 08:36

Modified 17 февраля, 08:42

Updated 17 февраля, 08:42

Три магазина Zara могут открыть в Уфе

Zara возвращается: будут ли ей рады в Уфе

17 февраля 2025, 08:36
Фото: mkset.ru.

Три магазина Zara могут открыть в Уфе

Популярный бренд сегмента масс-маркет может снова открыть свои представительства в регионах России, сообщают инсайдеры в понедельник, 17 февраля.
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Zara попала в число брендов, которые могут первыми вернуться на российский рынок после завершения СВО. Бренд одежды сегмента масс-маркет инсайдеры включили в первый эшелон «возвращенцев», так как фирма поддерживала избирательную кампанию победившего на выборах президента США Дональда Трампа, который сейчас активно налаживает конструктивный диалог с Россией.

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Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius рассматривают возможность возобновления работы в России, сообщают СМИ.

Представители брендов анализируют текущую ситуацию и архивные данные, чтобы оперативно возобновить деятельность в случае изменения политической обстановки.

Павел Люлин, вице-президент Союза торговых центров, подтвердил, что магазины могут вернуться на свои прежние места.

Но будет ли Zara рады в Уфе? Магазины этой сети работали в трех локациях столицы Башкирии:

  • Комсомольская улица, 112
  • Энтузиастов, 20
  • Рубежная улица, 174.

Магазины спешно закрылись в 2022 году, отказавшись из-за опасения косвенных санкций работать в России. Судя по отзывам покупателей магазинов Zara в Уфе, бренд в городе не очень-то и ждут. Кого-то не устраивал сервис в локациях торговли, кого-то — сама одежда бренда.

— К сожалению, до регионов не всё добирается из их коллекций. Многие мужчины среднего возраста не могут там толком что-либо подобрать, ибо этот бред не для их возрастной аудитории. Так что, Zara — это не для всех, но вещи там в большинстве своем весьма приличны за такие-то деньги, — считает Эльдар.

— К сожалению, малый ассортимент одежды, для себя только пару вещей смог найти за все время. Для супруги раньше было лучше, — отмечает Ильгиз.

— Обожаю этот бренд, потому что можно подобрать все по размере, всегда соответствует размерной сетке. Бывают хорошие распродажи в конце сезона, — вспоминает Ольга.

— Продавцы не приветливые. Даже пакет не дают. Сервис не понравился совсем. А ассортимент классный, — поделилась Олеся.

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