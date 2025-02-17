Зачем самая красивая женщина мира прилетела в Уфу

Posted 17 февраля, 09:39
Published 17 февраля, 09:39
Modified 17 февраля, 13:29
Updated 17 февраля, 13:29
В день рождения Фёдора Шаляпина телеведущая Оксана Фёдорова возложила цветы к памятнику великому певцу на улице Ленина. После этого заслуженная артистка России объявила об открытии в столице региона фестиваля «Моя Россия: музыкальное путешествие» (6+).
Она отметила, что вместе с командой приезжает в Уфу уже несколько лет. Например, в 2023 году в городе они снимали фильм о Шаляпине и Рахманинове. Фёдорова рассказала, что у певца были хорошие воспоминания о Башкирии и Уфе, ведь именно здесь состоялся дебют всемирно известного баса.
По итогам приезда мисс Вселенной прошла пресс-конференция, где Фёдорова поделилась подробностями программы фестиваля и его результатами в других городах. Также она обсудила предстоящие планы мероприятий и работу с участниками детского концерта.
О предстоящем визите Оксаны Фёдоровой в Уфу Mkset писал ранее.