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Posted 17 февраля, 09:39

Published 17 февраля, 09:39

Modified 17 февраля, 13:29

Updated 17 февраля, 13:29

Оксана Фёдорова посетила шаляпинские места в Уфе

Зачем самая красивая женщина мира прилетела в Уфу

17 февраля 2025, 09:39
Фото: Администрация Кировского района Уфы.

Оксана Фёдорова посетила шаляпинские места в Уфе

«Мисс Вселенная» Оксана Фёдорова приезжала в Уфу и посетила шаляпинские места, сообщает региональное Минкультуры в понедельник, 17 февраля.

В день рождения Фёдора Шаляпина телеведущая Оксана Фёдорова возложила цветы к памятнику великому певцу на улице Ленина. После этого заслуженная артистка России объявила об открытии в столице региона фестиваля «Моя Россия: музыкальное путешествие» (6+).

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Она отметила, что вместе с командой приезжает в Уфу уже несколько лет. Например, в 2023 году в городе они снимали фильм о Шаляпине и Рахманинове. Фёдорова рассказала, что у певца были хорошие воспоминания о Башкирии и Уфе, ведь именно здесь состоялся дебют всемирно известного баса.

По итогам приезда мисс Вселенной прошла пресс-конференция, где Фёдорова поделилась подробностями программы фестиваля и его результатами в других городах. Также она обсудила предстоящие планы мероприятий и работу с участниками детского концерта.

О предстоящем визите Оксаны Фёдоровой в Уфу Mkset писал ранее.

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