Зачем самая красивая женщина мира прилетела в Уфу

Она отметила, что вместе с командой приезжает в Уфу уже несколько лет. Например, в 2023 году в городе они снимали фильм о Шаляпине и Рахманинове. Фёдорова рассказала, что у певца были хорошие воспоминания о Башкирии и Уфе, ведь именно здесь состоялся дебют всемирно известного баса.