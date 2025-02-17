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Posted 17 февраля, 05:25

Published 17 февраля, 05:25

Modified 17 февраля, 13:59

Updated 17 февраля, 13:59

Уфимцы раскритиковали Дворец борьбы

«Я думал его строили бабки распилить»: Дворец борьбы в Уфе столкнулся с критикой

17 февраля 2025, 05:25
Фото: Администрация Уфы.

Уфимцы раскритиковали Дворец борьбы

Жители столицы Республики Башкортостан раскритиковали Дворец борьбы за неработающие секции в соцсетях в понедельник, 17 февраля.

Дворец борьбы в Уфе получил нелестные отзывы горожан за до сих пор неисполненные обещания. В помещении до сих пор не открыты большинство озвученных ранее местными властями тематических секций, задерживается и старт работы бассейна.

— Я думал его строили просто бабки распилить. Какие ещё секции? — написал пользователь с ником Рулон Обоев.
— Просто деньги украли, вот и не могут дело до конца довести, — считает пользователь с ником Мухаммад.
— Где они столько тренеров то найдут? За три копейки никто работать не будет… Походу там было давно спланировано на открытие торгового центра… — считает «Рф».

Однако в отзывах в 2ГИС и в «Яндексе» не все столь критичны по отношению к Дворцу борьбы.

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— Эффектное здание, понравилось мероприятие, которое в нем проходило. Хорошее пространство, — написала Ольга С.
— Красивый, величавый, украшает жилой район, вечером красивая иллюминация, огромные окна, — пишет Радмир Г.
— Очень красивое, монументальное здание. Фигурки борцов заслуживают отдельных похвал, очень красивые. Хорошо изготовлены, как настоящие борцы в движении по разным видам борьбы. С другого входа тоже красивые фигуры античных борцов. Вокруг дворца все аккуратно, хорошие площадки, — написал Александр М.

Напомним, Дворец борьбы в башкирской столице открыли в конце августа прошлого года, приурочив открытие к юбилею города.

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