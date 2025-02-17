Взрывы прогремят в Башкирии

Posted 17 февраля, 14:33
Published 17 февраля, 14:33
Modified 17 февраля, 16:14
Updated 17 февраля, 16:14
Так, одна из мер, к которой прибегнут оперативные службы — уничтожение застоявшего льда на реках путём контролируемых взрывов. По словам Андрея Назарова, власти Республики Башкортостан уже определили в 25 районах и городах региона 61 участок, где произведут взрывы. Впрочем, если погода позволит, то от этой меры откажутся.
Отчитался премьер-министр регионального правительства и о готовности спасательной техники для мониторинга паводковой обстановки в Башкирии — снегоходов, беспилотной авиации и вертолётов.
Ранее Mkset сообщал о том, что Башкирия столкнётся с аномальным холодом в конце зимы и начале весны.