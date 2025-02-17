Взрывы прогремят в Башкирии

Так, одна из мер, к которой прибегнут оперативные службы — уничтожение застоявшего льда на реках путём контролируемых взрывов. По словам Андрея Назарова, власти Республики Башкортостан уже определили в 25 районах и городах региона 61 участок, где произведут взрывы. Впрочем, если погода позволит, то от этой меры откажутся.