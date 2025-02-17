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Posted 17 февраля, 14:33

Published 17 февраля, 14:33

Modified 17 февраля, 16:14

Updated 17 февраля, 16:14

В Башкирии запланировали взрывные работы

Взрывы прогремят в Башкирии

17 февраля 2025, 14:33
Фото: 1MI.

В Башкирии запланировали взрывные работы

Подготовку к борьбе с паводком начинают в Башкортостане, отчитался в понедельник, 17 февраля, глава регионального правительства Андрей Назаров.

Так, одна из мер, к которой прибегнут оперативные службы — уничтожение застоявшего льда на реках путём контролируемых взрывов. По словам Андрея Назарова, власти Республики Башкортостан уже определили в 25 районах и городах региона 61 участок, где произведут взрывы. Впрочем, если погода позволит, то от этой меры откажутся.

Отчитался премьер-министр регионального правительства и о готовности спасательной техники для мониторинга паводковой обстановки в Башкирии — снегоходов, беспилотной авиации и вертолётов.

Аномальные морозы придут к весне в Башкирию
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Ранее Mkset сообщал о том, что Башкирия столкнётся с аномальным холодом в конце зимы и начале весны.

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