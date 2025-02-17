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Posted 17 февраля, 04:38

Published 17 февраля, 04:38

Modified 17 февраля, 14:03

Updated 17 февраля, 14:03

Смертельная авария с автобусом в Башкирии — что известно к этому часу

Смертельная авария с автобусом в Башкирии — что известно к этому часу

17 февраля 2025, 04:38
Фото: Госавтоинспекция РБ.
Страшная авария произошла на трассе Уфа-Оренбург, сообщает в понедельник, 17 февраля, Госавтоинспекция РБ.

Вечером воскресенья, 16 февраля, на 217 километре автодороги Уфа-Оренбург, произошла авария, в которой столкнулись пассажирский автобус Yutong, следовавший по маршруту Уфа-Кумертау, и легковой автомобиль Opel Astra. По предварительным данным Госавтоинспекции РБ, за рулем «Опеля» находился 60-летний мужчина. К сожалению, водитель и пассажирка легкового автомобиля погибли на месте происшествия, до приезда приезда скорой помощи.

В момент аварии в автобусе находились 10 пассажиров. Никто из них не пострадал. Все пассажиры были осмотрены прибывшими на место медиками.

Фото: Госавтоинспекция РБ

По итогу, на месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции города Кумертау и другие экстренные службы. Спасатели МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС провели деблокировку тел погибших из искореженного автомобиля с помощью специального гидравлического оборудования.

Фото: МЧС РБ

Прокуратура Башкортостана также подключилась к расследованию. Прокурор города Кумертау, Артур Юсупов, лично выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов. Ведомство проверит соблюдение законодательства в сфере пассажирских перевозок, особое внимание будет уделено обеспечению безопасности при эксплуатации транспортных средств. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Как ранее сообщал Mkset, на 220 километре трассы Уфа-Оренбург автомобиль «Ниссан Эльгранд» с пассажирами попал в серьезную аварию.

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