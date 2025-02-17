Смертельная авария с автобусом в Башкирии — что известно к этому часу

Вечером воскресенья, 16 февраля, на 217 километре автодороги Уфа-Оренбург, произошла авария, в которой столкнулись пассажирский автобус Yutong, следовавший по маршруту Уфа-Кумертау, и легковой автомобиль Opel Astra. По предварительным данным Госавтоинспекции РБ, за рулем «Опеля» находился 60-летний мужчина. К сожалению, водитель и пассажирка легкового автомобиля погибли на месте происшествия, до приезда приезда скорой помощи.