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Posted 17 февраля, 07:38

Published 17 февраля, 07:38

Modified 17 февраля, 13:37

Updated 17 февраля, 13:37

Грунт обвалился возле многоэтажки в Уфе

Возле элитной высотки в Уфе обвалился грунт

17 февраля 2025, 07:38
Фото: Управление гражданской защиты Уфы.

Грунт обвалился возле многоэтажки в Уфе

Во дворе дома № 16 по улице Бехтерева в столице Республики Башкортостан обвалился грунт, сообщают уфимские спасатели в понедельник, 17 февраля.

На место выезжали специалисты, которые огородили опасный участок. Позже трещина будет засыпана.

В результате происшествия пострадавших нет. В Управлении гражданской защиты Уфы уверяют, что обвал грунта не опасен для людей из соседних домов.

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Обновление от УГЗ Уфы: провал возле дома №16 по улице Бехтерева засыпан.

Отметим, что данное место в столице Республики Башкортостан не раз попадало в сводки новостей в связи с обвалами грунта. В сентябре прошлого года здесь обвалился целый склон, который, кстати, находится недалеко от элитного ЖК «Символ». Тогда тоже никто не пострадал, но обвал вызвал серьезное беспокойство у жителей соседних домов, поэтому было принято решение об укреплении склона.

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