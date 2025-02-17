Возле элитной высотки в Уфе обвалился грунт

Posted 17 февраля, 07:38
Published 17 февраля, 07:38
Modified 17 февраля, 13:37
Updated 17 февраля, 13:37
На место выезжали специалисты, которые огородили опасный участок. Позже трещина будет засыпана.
В результате происшествия пострадавших нет. В Управлении гражданской защиты Уфы уверяют, что обвал грунта не опасен для людей из соседних домов.
Обновление от УГЗ Уфы: провал возле дома №16 по улице Бехтерева засыпан.
Отметим, что данное место в столице Республики Башкортостан не раз попадало в сводки новостей в связи с обвалами грунта. В сентябре прошлого года здесь обвалился целый склон, который, кстати, находится недалеко от элитного ЖК «Символ». Тогда тоже никто не пострадал, но обвал вызвал серьезное беспокойство у жителей соседних домов, поэтому было принято решение об укреплении склона.