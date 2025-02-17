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Posted 17 февраля, 15:27

Published 17 февраля, 15:27

Modified 18 февраля, 06:47

Updated 18 февраля, 06:47

Известен возраст самой молодой мамы Башкирии

Восьмиклассница родила в Башкирии

17 февраля 2025, 15:27
Фото: 1MI.

Известен возраст самой молодой мамы Башкирии

В Башкирии 14-летняя девочка стала мамой в 2024 году, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на Минздрав РБ в понедельник, 17 февраля.

Школьница стала самой юной роженицей в Республике Башкортостан по итогам 2024 года. Каких-либо данных о рано повзрослевшей девочке в ведомстве не назвали.

Известен также возраст и самой «возрастной» мамы Башкирии за 2024 год — ей стала 52-летняя жительница регионе.

Среди другой интересной статистики: самым лёгким малышом стал новорожденный весом 490 г, самым крепеньким — ребёнок, весы с которым показали 5,33 кг. Всего же в Башкортостане за 2024 год зарегистрировали 31'028 младенцев.

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Ранее Mkset называл самые необычные имена новорождённых в Башкирии.

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