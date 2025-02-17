Восьмиклассница родила в Башкирии

Posted 17 февраля, 15:27
Published 17 февраля, 15:27
Modified 18 февраля, 06:47
Updated 18 февраля, 06:47
Школьница стала самой юной роженицей в Республике Башкортостан по итогам 2024 года. Каких-либо данных о рано повзрослевшей девочке в ведомстве не назвали.
Известен также возраст и самой «возрастной» мамы Башкирии за 2024 год — ей стала 52-летняя жительница регионе.
Среди другой интересной статистики: самым лёгким малышом стал новорожденный весом 490 г, самым крепеньким — ребёнок, весы с которым показали 5,33 кг. Всего же в Башкортостане за 2024 год зарегистрировали 31'028 младенцев.