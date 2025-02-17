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Posted 17 февраля, 04:28

Published 17 февраля, 04:28

Modified 17 февраля, 14:05

Updated 17 февраля, 14:05

В Башкирии простились с контрактником

Водитель из Башкирии погиб на СВО

17 февраля 2025, 04:28
Фото: Администрация Белорецкого района.

В Башкирии простились с контрактником

В Белорецке простились с рядовым 43-летним Денисом Горбатовым, сообщает администрация муниципалитета в понедельник, 17 февраля.

Денис Горбатов родился в селе Узян. Служил в армии Северной столице. После этого трудился в различных компаниях в башкирском Белорецке, а последним местом работы была должность водителя.

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В ноябре 2024 года мужчина подписал контракт и отбыл на спецоперацию. Погиб 28 декабря на боевом задании.

В администрации города выразили соболезнования родным и близким бойца, погибшего на специальной военной операции. В комментариях местные жители также выражают соболезнования по поводу смерти мужчины, отмечая, что он был хорошим человеком.

Ранее сообщалось о погибшем на СВО разведчике из Республики Башкортостан.

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