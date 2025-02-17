Водитель из Башкирии погиб на СВО

Posted 17 февраля, 04:28
Published 17 февраля, 04:28
Modified 17 февраля, 14:05
Updated 17 февраля, 14:05
Денис Горбатов родился в селе Узян. Служил в армии Северной столице. После этого трудился в различных компаниях в башкирском Белорецке, а последним местом работы была должность водителя.
В ноябре 2024 года мужчина подписал контракт и отбыл на спецоперацию. Погиб 28 декабря на боевом задании.
В администрации города выразили соболезнования родным и близким бойца, погибшего на специальной военной операции. В комментариях местные жители также выражают соболезнования по поводу смерти мужчины, отмечая, что он был хорошим человеком.
Ранее сообщалось о погибшем на СВО разведчике из Республики Башкортостан.