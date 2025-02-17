Визит в кафе с собакой грозит ущербом в Уфе

Так, главный специалист-эксперт отдела внешних коммуникаций ведомства Дарья Первушкина сообщила, что федеральным законодательство временное нахождение животных в кафе и ресторанах не регламентируется, но регионы могут устанавливать собственные нормы. Если их нет, то владельцы заведений в праве сами решать, пускать посетителей с животными или нет. Они должны обязательно уведомить об этом гостей.