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Posted 17 февраля, 07:54

Published 17 февраля, 07:54

Modified 17 февраля, 13:36

Updated 17 февраля, 13:36

Посещение кафе с собакой влечёт значительные штрафы в Уфе

Визит в кафе с собакой грозит ущербом в Уфе

17 февраля 2025, 07:54
Фото: mkset.ru.

Посещение кафе с собакой влечёт значительные штрафы в Уфе

О том, можно ли ходить в кафе с собакой, сообщает Роспотребнадзор по Башкирии в понедельник, 17 февраля.

Так, главный специалист-эксперт отдела внешних коммуникаций ведомства Дарья Первушкина сообщила, что федеральным законодательство временное нахождение животных в кафе и ресторанах не регламентируется, но регионы могут устанавливать собственные нормы. Если их нет, то владельцы заведений в праве сами решать, пускать посетителей с животными или нет. Они должны обязательно уведомить об этом гостей.

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Если в заведение разрешено с собаками, то необходимо соблюдать ряд правил, рассказывает специалист. Так, посуду для животных следует хранить и мыть отдельно от посуды для гостей заведения. Если питомец испортит имущество или покусает людей, то владельцу кафе придётся нести за это ответственность и компенсировать ущербы, в том числе, моральный.

Ранее Mkset писал о том, что в башкирской столице продают «золотую» собачку.

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