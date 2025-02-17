Визит в кафе с собакой грозит ущербом в Уфе

Posted 17 февраля, 07:54
Published 17 февраля, 07:54
Modified 17 февраля, 13:36
Updated 17 февраля, 13:36
Так, главный специалист-эксперт отдела внешних коммуникаций ведомства Дарья Первушкина сообщила, что федеральным законодательство временное нахождение животных в кафе и ресторанах не регламентируется, но регионы могут устанавливать собственные нормы. Если их нет, то владельцы заведений в праве сами решать, пускать посетителей с животными или нет. Они должны обязательно уведомить об этом гостей.
Если в заведение разрешено с собаками, то необходимо соблюдать ряд правил, рассказывает специалист. Так, посуду для животных следует хранить и мыть отдельно от посуды для гостей заведения. Если питомец испортит имущество или покусает людей, то владельцу кафе придётся нести за это ответственность и компенсировать ущербы, в том числе, моральный.
Ранее Mkset писал о том, что в башкирской столице продают «золотую» собачку.