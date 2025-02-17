Весна не торопится в Уфу

Все будни днём столбик термометра в городе не будет подниматься выше -12°С, а ночами в Уфе и вовсе будет в районе -20°С, а иногда и ниже. Ожидается ясная погода без снегопадов. Зато уже к выходным в башкирской столице станет заметно теплее и пойдёт снег.