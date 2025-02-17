Весна не торопится в Уфу

Posted 17 февраля, 04:47
Published 17 февраля, 04:47
Modified 17 февраля, 14:01
Updated 17 февраля, 14:01
Все будни днём столбик термометра в городе не будет подниматься выше -12°С, а ночами в Уфе и вовсе будет в районе -20°С, а иногда и ниже. Ожидается ясная погода без снегопадов. Зато уже к выходным в башкирской столице станет заметно теплее и пойдёт снег.
На следующей неделе морозы дадут о себе знать в самом её начале, но потом столбик термометра поднимется и к концу месяца потеплеет до 0°С.
Что касается Республики Башкортостан в целом, то в ближайшие дни в регионе ожидается холодная погода. Ночью будет -18…-23°С, при прояснениях до -28°С, днем -10…-15°С.
Ранее сообщалось, при каких морозах дети могут не ходить в школы в регионе.