В Уфе напали на школьниц

Posted 17 февраля, 14:17
Published 17 февраля, 14:17
Modified 17 февраля, 16:16
Updated 17 февраля, 16:16
Инцидент, по словам очевидцев, произошёл в районе Дворца спорта в Уфе. Три одноклассницы гостили в доме одной из них. Когда девочки уже покидали подъезд, у них на пути оказался неизвестный мужчина.
Утверждается, что незнакомец пытался утащить одну девочку. Когда дети стали кричать, мужчина пустил в ход кулаки. Вскоре злоумышленник скрылся, как только на крик вышли соседи.
Одна из девочек рассказала, что ей удар пришёлся по лицу, на губе у неё осталась большая гематома. Побои с них сняли в отделении полиции. В обстоятельствах произошедшего разбираются. Инициирован розыск напавшего на уфимских школьниц.