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Posted 17 февраля, 14:17

Published 17 февраля, 14:17

Modified 17 февраля, 16:16

Updated 17 февраля, 16:16

В Уфе напали на школьниц

В Уфе напали на школьниц

17 февраля 2025, 14:17
Фото: 1MI.
Компания детей попала под горячую руку уфимца, о происшествии сообщают в понедельник, 17 февраля, в местных Telegram-каналах.

Инцидент, по словам очевидцев, произошёл в районе Дворца спорта в Уфе. Три одноклассницы гостили в доме одной из них. Когда девочки уже покидали подъезд, у них на пути оказался неизвестный мужчина.

Утверждается, что незнакомец пытался утащить одну девочку. Когда дети стали кричать, мужчина пустил в ход кулаки. Вскоре злоумышленник скрылся, как только на крик вышли соседи.

Одна из девочек рассказала, что ей удар пришёлся по лицу, на губе у неё осталась большая гематома. Побои с них сняли в отделении полиции. В обстоятельствах произошедшего разбираются. Инициирован розыск напавшего на уфимских школьниц.

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