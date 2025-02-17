В Башкирии ударит мороз в -27°С

Posted 17 февраля, 09:09
Published 17 февраля, 09:09
Modified 17 февраля, 13:31
Updated 17 февраля, 13:31
Согласно прогнозу, завтра в регионе будет переменная облачность и местами пройдёт небольшой снег. Ночью похолодает до -17°C…-22°C, а при прояснениях будет аж -27°C. Днём столбики термометров поднимутся до -10°C…-15°C.
Погода в Уфе завтра, 18 февраля, не сулит снега. Ветер будет дуть с запада и юго-запала со скорость 5-10 м/с. Ночью обещают -17° C… -19 C°, а на окраинах города до -22 C°. Днём потеплеет до -11° C…-13° C.
На некоторых дорогах утром 19 февраля будет туман и гололедица, так что автовладельцам следует быть особенно аккуратными.
Ранее Mkset писал о погоде в башкирской столице не более внушительный срок.