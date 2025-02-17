В Башкирии ударит мороз в -27°С

Погода в Уфе завтра, 18 февраля, не сулит снега. Ветер будет дуть с запада и юго-запала со скорость 5-10 м/с. Ночью обещают -17° C… -19 C°, а на окраинах города до -22 C°. Днём потеплеет до -11° C…-13° C.