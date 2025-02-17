В Башкирии продают фантастические овощи

Специалисты ведомства провели мониторинг маркетплейсов и обнаружили целую россыпь «уникальных» сортов овощей, которых… просто не существует в природе. Речь идет о семенах, не включенных в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. Другими словами, это — фейк, фантазия продавца, маркетинговый ход — называйте как хотите.