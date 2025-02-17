В Башкирии продают фантастические овощи

Posted 17 февраля, 09:15
Published 17 февраля, 09:15
Modified 17 февраля, 13:30
Updated 17 февраля, 13:30
Специалисты ведомства провели мониторинг маркетплейсов и обнаружили целую россыпь «уникальных» сортов овощей, которых… просто не существует в природе. Речь идет о семенах, не включенных в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. Другими словами, это — фейк, фантазия продавца, маркетинговый ход — называйте как хотите.
Среди самых интересных «новинок» — огурцы с интригующими названиями «Китайский фермерский», «Китайский болезнеустойчивый», «А ну-ка засоли» и даже «Семеро козлят». Не отстают и томаты. В онлайн-магазинах Башкирии можно найти семена помидоров «Мамонтенок», «Оранжевый слон Минусинска», «Иван Грозный», «Ослиные уши» и даже «Черный кот». Список «чудо-овощей» продолжает сладкий перец «Королевский размах», «Денис», «Бухгалтер» и белокочанная капуста «Засолиха» и «Ранняя фантазия».
Россельхознадзор напоминает, что реализация подобных семян является нарушением Федерального закона «О семеноводстве». Ведомство уже выдало предостережения недобросовестным продавцам, но бдительность покупателям терять не стоит.
Как ранее сообщал Mkset, Россельхознадзор пресек попытку ввоза в Башкирию партии грузинских деликатесов, оказавшихся без необходимых документов.