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Posted 17 февраля, 09:15

Published 17 февраля, 09:15

Modified 17 февраля, 13:30

Updated 17 февраля, 13:30

В Башкирии продают фантастические овощи

В Башкирии продают фантастические овощи

17 февраля 2025, 09:15
Фото: 1MI.
Похоже, продавцы на онлайн-платформах решили удивить дачников Башкирии, предлагая им не просто семена, а настоящие чудеса селекции, сообщает в понедельник, 17 февраля, Россельхознадзор по РБ.

Специалисты ведомства провели мониторинг маркетплейсов и обнаружили целую россыпь «уникальных» сортов овощей, которых… просто не существует в природе. Речь идет о семенах, не включенных в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. Другими словами, это — фейк, фантазия продавца, маркетинговый ход — называйте как хотите.

Среди самых интересных «новинок» — огурцы с интригующими названиями «Китайский фермерский», «Китайский болезнеустойчивый», «А ну-ка засоли» и даже «Семеро козлят». Не отстают и томаты. В онлайн-магазинах Башкирии можно найти семена помидоров «Мамонтенок», «Оранжевый слон Минусинска», «Иван Грозный», «Ослиные уши» и даже «Черный кот». Список «чудо-овощей» продолжает сладкий перец «Королевский размах», «Денис», «Бухгалтер» и белокочанная капуста «Засолиха» и «Ранняя фантазия».

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Россельхознадзор напоминает, что реализация подобных семян является нарушением Федерального закона «О семеноводстве». Ведомство уже выдало предостережения недобросовестным продавцам, но бдительность покупателям терять не стоит.

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Как ранее сообщал Mkset, Россельхознадзор пресек попытку ввоза в Башкирию партии грузинских деликатесов, оказавшихся без необходимых документов.

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