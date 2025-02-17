Узбекистан оденет уфимцев

Он будет реализован в виде бутика в ТЦ «Мега». Площадь помещения составит порядка 600 кв м. По словам Шельдяева, там представят костюмы, рубашки, пальто и домашний текстиль, а также другую текстильную продукцию производства компаний из Узбекистана. Продукция этого государства еще со времен СССР ценится за качество и использование натуральных материалов.