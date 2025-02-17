Узбекистан оденет уфимцев

Posted 17 февраля, 13:59
Published 17 февраля, 13:59
Modified 17 февраля, 16:18
Updated 17 февраля, 16:18
Со слов замглавы регионального кабмина Александра Шельдяева, торговый объект появится в Уфе в мае 2025 года. Речь идёт о Торговом доме Намаганской области Узбекистана.
Он будет реализован в виде бутика в ТЦ «Мега». Площадь помещения составит порядка 600 кв м. По словам Шельдяева, там представят костюмы, рубашки, пальто и домашний текстиль, а также другую текстильную продукцию производства компаний из Узбекистана. Продукция этого государства еще со времен СССР ценится за качество и использование натуральных материалов.