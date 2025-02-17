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Posted 17 февраля, 13:59

Published 17 февраля, 13:59

Modified 17 февраля, 16:18

Updated 17 февраля, 16:18

Узбекский торговый дом откроют в Уфе

Узбекистан оденет уфимцев

17 февраля 2025, 13:59
Фото: 1MI.

Узбекский торговый дом откроют в Уфе

Бутик узбекской одежды появится в столице Башкирии, стало известно Mkset в ходе оперативного совещания в правительстве РБ в понедельник, 17 февраля, от вице-премьера Республики Башкортостан Александра Шельдяева.

Со слов замглавы регионального кабмина Александра Шельдяева, торговый объект появится в Уфе в мае 2025 года. Речь идёт о Торговом доме Намаганской области Узбекистана.

Он будет реализован в виде бутика в ТЦ «Мега». Площадь помещения составит порядка 600 кв м. По словам Шельдяева, там представят костюмы, рубашки, пальто и домашний текстиль, а также другую текстильную продукцию производства компаний из Узбекистана. Продукция этого государства еще со времен СССР ценится за качество и использование натуральных материалов.

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Ранее Mkset сообщал о том, что из Башкирии в Беларусь будут отправлять льготные туры.

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