Ушаков и Лавров готовятся к переговорам России и США

Ушаков Юрий Викторович — помощник президента РФ. В 2025 году ему исполнится 78 лет. Должность он занимает с 2012 года. В разные годы трудился в аппарате правительства, МИД РФ и других структурах. Представлял Россию в США и Евросоюзе.