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Posted 17 февраля, 15:17

Published 17 февраля, 15:17

Modified 17 февраля, 16:10

Updated 17 февраля, 16:10

Ушаков и Лавров готовятся к переговорам России и США

Ушаков и Лавров готовятся к переговорам России и США

17 февраля 2025, 15:17
Фото: mkset.ru.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава российского МИД Сергей Лавров представят Россию на переговорах в Саудовской Аравии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 17 февраля.

Делегация должна вылететь в Эр-Рияд в этот же день. Там политики должны будут встретиться с американской стороной для обсуждения урегулирования конфликта России с Украиной, а также восстановления российско-американских дипломатических отношений.

По данным зарубежной прессы, РФ может представить также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Известны также некоторые данные о составе американской делегации. США могут представить, в частности, госсекретарь страны Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц.

Юрий Ушаков. Досье

Ушаков Юрий Викторович — помощник президента РФ. В 2025 году ему исполнится 78 лет. Должность он занимает с 2012 года. В разные годы трудился в аппарате правительства, МИД РФ и других структурах. Представлял Россию в США и Евросоюзе.

Добавим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 18 февраля, с президентом Украины Владимиром Зеленским также намерен обсудить процесс урегулирования конфликта.

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