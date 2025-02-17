Ушаков и Лавров готовятся к переговорам России и США

Posted 17 февраля, 15:17
Published 17 февраля, 15:17
Modified 17 февраля, 16:10
Updated 17 февраля, 16:10
Делегация должна вылететь в Эр-Рияд в этот же день. Там политики должны будут встретиться с американской стороной для обсуждения урегулирования конфликта России с Украиной, а также восстановления российско-американских дипломатических отношений.
По данным зарубежной прессы, РФ может представить также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Известны также некоторые данные о составе американской делегации. США могут представить, в частности, госсекретарь страны Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц.
Ушаков Юрий Викторович — помощник президента РФ. В 2025 году ему исполнится 78 лет. Должность он занимает с 2012 года. В разные годы трудился в аппарате правительства, МИД РФ и других структурах. Представлял Россию в США и Евросоюзе.
Добавим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 18 февраля, с президентом Украины Владимиром Зеленским также намерен обсудить процесс урегулирования конфликта.