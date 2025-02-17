Уфимцам урежут квадратные метры

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев разъяснил, что будет уточнено понятие ЛПХ, к которому, кроме всего, принадлежит сенокос. Площадь участков под хозяйства не должна быть больше 2,5 гектара. Ранее выяснялось, что из-за неточности определений в некоторых случаях выделялась земля в несколько тысяч гектаров.



