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Posted 17 февраля, 07:22

Published 17 февраля, 07:22

Modified 17 февраля, 13:40

Updated 17 февраля, 13:40

Площадь земельных участков под огороды в Башкирии получит норму

Уфимцам урежут квадратные метры

17 февраля 2025, 07:22
Фото: 1MI.

Площадь земельных участков под огороды в Башкирии получит норму

В Башкирии хотят пересмотреть максимальную норму площади участков под личные подсобные хозяйства, сообщает региональный парламент в понедельник, 17 февраля.

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев разъяснил, что будет уточнено понятие ЛПХ, к которому, кроме всего, принадлежит сенокос. Площадь участков под хозяйства не должна быть больше 2,5 гектара. Ранее выяснялось, что из-за неточности определений в некоторых случаях выделялась земля в несколько тысяч гектаров.

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Спикер заявляет, что норму необходимо пересмотреть, но такое решение могут принять лишь в Москве, поэтому местные депутаты внесут закон в Госдуму.

Данный законопроект планируется принять в последнем чтении через несколько дней.

Ранее сообщалось, что башкирские депутаты расширят список полномочий сельсоветов.

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