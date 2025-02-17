Уфимцам урежут квадратные метры

Posted 17 февраля, 07:22
Published 17 февраля, 07:22
Modified 17 февраля, 13:40
Updated 17 февраля, 13:40
Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев разъяснил, что будет уточнено понятие ЛПХ, к которому, кроме всего, принадлежит сенокос. Площадь участков под хозяйства не должна быть больше 2,5 гектара. Ранее выяснялось, что из-за неточности определений в некоторых случаях выделялась земля в несколько тысяч гектаров.
Спикер заявляет, что норму необходимо пересмотреть, но такое решение могут принять лишь в Москве, поэтому местные депутаты внесут закон в Госдуму.
Данный законопроект планируется принять в последнем чтении через несколько дней.
Ранее сообщалось, что башкирские депутаты расширят список полномочий сельсоветов.