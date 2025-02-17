Уфимский самолет попал в ловушку фантомов

Posted 17 февраля, 06:15
Published 17 февраля, 06:15
Modified 17 февраля, 13:45
Updated 17 февраля, 13:45
Вечером 15 февраля пассажирский самолет, выполнявший рейс из Нового Уренгоя в Уфу, столкнулся с необъяснимым явлением при заходе на посадку в аэропорту имени Мустая Карима. Пилоты доложили о срабатывании системы предупреждения столкновений (TCAS) в режиме TA (Traffic Advisory), которая предупреждает об опасном сближении с другими воздушными судами.
По словам экипажа, система зафиксировала до 10 меток на расстоянии всего 2 мили (около 3,7 километров) справа от самолета, в направлении «на 11 часов». Однако, что самое странное, в непосредственной близости от лайнера не было никаких других воздушных судов, которые могли бы вызвать срабатывание TCAS.
Как сообщает источник, наземные средства предупреждения об опасных сближениях также не зафиксировали никаких угроз. Пилоты, убедившись в отсутствии реальной опасности, продолжили заход на посадку и благополучно приземлились в уфимском аэропорту.
Как ранее сообщал Mkset, Россельхознадзор пресек попытку ввоза в Башкирию партии грузинских деликатесов.