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Posted 17 февраля, 06:15

Published 17 февраля, 06:15

Modified 17 февраля, 13:45

Updated 17 февраля, 13:45

Уфимский самолет попал в ловушку фантомов

Уфимский самолет попал в ловушку фантомов

17 февраля 2025, 06:15
Фото: 1MI.
Пассажирский лайнер столкнулся с загадочными объектами в небе над Уфой, сообщает в понедельник, 17 февраля, Telegram-канал Aviaincident.

Вечером 15 февраля пассажирский самолет, выполнявший рейс из Нового Уренгоя в Уфу, столкнулся с необъяснимым явлением при заходе на посадку в аэропорту имени Мустая Карима. Пилоты доложили о срабатывании системы предупреждения столкновений (TCAS) в режиме TA (Traffic Advisory), которая предупреждает об опасном сближении с другими воздушными судами.

По словам экипажа, система зафиксировала до 10 меток на расстоянии всего 2 мили (около 3,7 километров) справа от самолета, в направлении «на 11 часов». Однако, что самое странное, в непосредственной близости от лайнера не было никаких других воздушных судов, которые могли бы вызвать срабатывание TCAS.

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Как сообщает источник, наземные средства предупреждения об опасных сближениях также не зафиксировали никаких угроз. Пилоты, убедившись в отсутствии реальной опасности, продолжили заход на посадку и благополучно приземлились в уфимском аэропорту.

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Как ранее сообщал Mkset, Россельхознадзор пресек попытку ввоза в Башкирию партии грузинских деликатесов.

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