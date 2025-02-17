Уфимский самолет попал в ловушку фантомов

По словам экипажа, система зафиксировала до 10 меток на расстоянии всего 2 мили (около 3,7 километров) справа от самолета, в направлении «на 11 часов». Однако, что самое странное, в непосредственной близости от лайнера не было никаких других воздушных судов, которые могли бы вызвать срабатывание TCAS.