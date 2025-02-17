Уфимский парк Ленина получит новые фонтаны

Posted 17 февраля, 11:25
Published 17 февраля, 11:25
Modified 17 февраля, 13:17
Updated 17 февраля, 13:17
Госэкспертиза проверила необходимые документы и дала добро на начало реконструкции. Сейчас готовятся бумаги для конкурса, где будет выбран подрядчик. После того, как это произойдёт, и будет заключён контракт, то начнётся обновление парка.
Здесь рабочие заменят старый асфальт и коммуникации, установят камеры и дополнительное освещение. Кроме того, в сквере появятся малые архитектурные формы, будут обустроены тематическая и детская площадки, высажены деревья и кусты. Также в городском пространстве обновят чаши фонтанов.
На входе в парк с улицы Заки Валиди планируется воссоздать историческую арку. Реконструкция будет вестись два ближайших года.
Ранее сообщалось о строительстве новых мостов в башкирской столице.