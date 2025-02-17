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Posted 17 февраля, 11:25

Published 17 февраля, 11:25

Modified 17 февраля, 13:17

Updated 17 февраля, 13:17

Парк Ленина в Уфе готовится к реконструкции

Уфимский парк Ленина получит новые фонтаны

17 февраля 2025, 11:25
Фото: Администрация Уфы.

Парк Ленина в Уфе готовится к реконструкции

Реконструкция уфимского парка Ленина начнётся в 2025 году, сообщает мэрия в понедельник, 17 февраля.

Госэкспертиза проверила необходимые документы и дала добро на начало реконструкции. Сейчас готовятся бумаги для конкурса, где будет выбран подрядчик. После того, как это произойдёт, и будет заключён контракт, то начнётся обновление парка.

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Здесь рабочие заменят старый асфальт и коммуникации, установят камеры и дополнительное освещение. Кроме того, в сквере появятся малые архитектурные формы, будут обустроены тематическая и детская площадки, высажены деревья и кусты. Также в городском пространстве обновят чаши фонтанов.

На входе в парк с улицы Заки Валиди планируется воссоздать историческую арку. Реконструкция будет вестись два ближайших года.

Ранее сообщалось о строительстве новых мостов в башкирской столице.

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