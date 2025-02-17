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Posted 17 февраля, 10:26

Published 17 февраля, 10:26

Modified 17 февраля, 13:26

Updated 17 февраля, 13:26

Уфимские сугробы выросли на 63 см

Уфимские сугробы выросли на 63 см

17 февраля 2025, 10:26
Фото: 1MI.
Зима в Уфе решила не скупиться на снег, завалив город и окрестности, сообщает в понедельник, 17 февраля, метеоролог Евгений Тишковец.

Если вы думали, что сугробы у вашего подъезда кажутся вам огромными, то представьте себе реальную картину: в Уфимском районе снежный покров достиг 63 сантиметров. Синоптик Евгений Тишковец отмечает, что снегопады накрыли практически всю страну, от Москвы до Крыма.

В столице России и Подмосковье ситуация тоже снежная, но до уфимских сугробов им пока далеко. В зоне СВО тоже не обошлось без снега: от небольшого покрова в Мариуполе до ощутимых 13 см в Дебальцево. Замело даже Крымский полуостров. Самые большие сугробы в Крыму зафиксированы в Ялте (9 см), на Ай-Петри (10 см) и в Никитском Саду (24 см).

Фото: Евгений Тишковец

Подрос снежный покров и в других региональных центрах: Краснодаре и Ставрополе (8 см), Ростове-на-Дону (4 см), Астрахани (3 см) и Симферополе (2 см). Самые высокие значения снега в Башкирии были зафиксированы на границе с Татарстаном — 76 см.

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