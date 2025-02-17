Уфимские сугробы выросли на 63 см

В столице России и Подмосковье ситуация тоже снежная, но до уфимских сугробов им пока далеко. В зоне СВО тоже не обошлось без снега: от небольшого покрова в Мариуполе до ощутимых 13 см в Дебальцево. Замело даже Крымский полуостров. Самые большие сугробы в Крыму зафиксированы в Ялте (9 см), на Ай-Петри (10 см) и в Никитском Саду (24 см).