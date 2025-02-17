Уфимец стал миллионером за чужой счёт

Posted 17 февраля, 06:49
Published 17 февраля, 06:49
Modified 17 февраля, 13:41
Updated 17 февраля, 13:41
Также в обвинении есть ещё одна статья — о неправомерном доступе к компьютерной информации.
Следствие считает, что с ноября 2022 года и почти год мужчина покупал сим-карты. Используя полученные номера телефонов, он открывал доступ к личной информации о гражданах. С этими данными он набрал кредитов на ₽1,5 млн и потратил деньги на себя. Дело ушло в Октябрьский райсуд столицы Башкирии.
Ранее Mkset писал о мошенничестве и срыве контрактов по детской поликлинике на улице Кувыкина в Уфе. Также сообщалось о капитальном ремонте в детдоме, который вытек в уголовное дело. В обоих случаях речь идёт о десятках миллионов рублей.