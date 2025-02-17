Уфимец стал миллионером за чужой счёт

Следствие считает, что с ноября 2022 года и почти год мужчина покупал сим-карты. Используя полученные номера телефонов, он открывал доступ к личной информации о гражданах. С этими данными он набрал кредитов на ₽1,5 млн и потратил деньги на себя. Дело ушло в Октябрьский райсуд столицы Башкирии.