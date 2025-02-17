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Posted 17 февраля, 06:49

Published 17 февраля, 06:49

Modified 17 февраля, 13:41

Updated 17 февраля, 13:41

Уфимец стал миллионером за чужой счёт

Уфимец стал миллионером за чужой счёт

17 февраля 2025, 06:49
Житель столицы Республики Башкортостан обвиняется в мошенничестве с «симками» на ₽1,5 млн, сообщает прокуратура в понедельник, 17 февраля.

Также в обвинении есть ещё одна статья — о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Уфимский чиновник оказался мошенником
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Следствие считает, что с ноября 2022 года и почти год мужчина покупал сим-карты. Используя полученные номера телефонов, он открывал доступ к личной информации о гражданах. С этими данными он набрал кредитов на ₽1,5 млн и потратил деньги на себя. Дело ушло в Октябрьский райсуд столицы Башкирии.

Ранее Mkset писал о мошенничестве и срыве контрактов по детской поликлинике на улице Кувыкина в Уфе. Также сообщалось о капитальном ремонте в детдоме, который вытек в уголовное дело. В обоих случаях речь идёт о десятках миллионов рублей.

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