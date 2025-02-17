Ученые выявили связь между препаратами от ожирения и борьбой с вредными привычками

Эффективные препараты от алкоголизма и наркомании в медицине пытаются изобрести достаточно давно. Ряд одобренных лекарственных средств уже существует, но они оказываются эффективными не для всех пациентов. Примечательно, что сами фармацевтические компании считают инвестиции в такие исследования неокупаемыми — из-за того, что пациенты с зависимостями далеко не всегда проявляют интерес к лечению. Например, многие курильщики утверждают, что им нравится курить.