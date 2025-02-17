Ученые выявили связь между препаратами от ожирения и борьбой с вредными привычками

Posted 17 февраля, 15:33
Published 17 февраля, 15:33
Modified 17 февраля, 15:33
Updated 17 февраля, 15:33
Как пишет 56orb.ru, соответствующий вердикт озвучили американские ученые, которые изучили множество историй болезней пациентов и организовали исследования на животных.
Многие пациенты рассказали о наблюдающемся у них уменьшении тяги к таким злоупотреблениям.
На данный момент ученые запустили вторую фазу клинических испытаний, чтобы определить, так ли семаглутид реально эффективен для терапии пациентов с пристрастием к спиртному и наркотикам.
«Надежды велики», — отмечает журнал Science, являющийся известным в научных кругах изданием. Ученые должны выявить, почему данные препараты помогают противостоять зависимостям и для каких пациентов он будет наиболее полезным.
В настоящее время семаглутид можно найти в продаже под торговыми марками Ozempic и Wegovy, а в нашей стране — под брендом «Велгия». Отечественный препарат создан для людей, страдающих от ожирения. Его выпускает фармкомпания «Промомед».
Эффективные препараты от алкоголизма и наркомании в медицине пытаются изобрести достаточно давно. Ряд одобренных лекарственных средств уже существует, но они оказываются эффективными не для всех пациентов. Примечательно, что сами фармацевтические компании считают инвестиции в такие исследования неокупаемыми — из-за того, что пациенты с зависимостями далеко не всегда проявляют интерес к лечению. Например, многие курильщики утверждают, что им нравится курить.
Совсем другое дело, когда необходимость в никотине или алкоголе начнет уменьшаться сама по себе при употреблении лекарственного средства от ожирения. Ведь в обществе избыточный вес практически никто не считает приемлемым.
Это означает, если препараты на основе семаглутида будут рекомендованы для лечения наркозависимости, это поможет определенной доле пациентов избавиться сразу от нескольких проблем со здоровьем.