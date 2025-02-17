Цены на такси резко вырастут в Уфе

Posted 17 февраля, 11:05
Published 17 февраля, 11:05
Modified 17 февраля, 14:52
Updated 17 февраля, 14:52
По мнению кандидата экономических наук, доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, в 2025 году стоимость поездок на такси в России может увеличиться на 7–19%. По словам эксперта, рост цен будет зависеть от региона. Экономист также отметил, что на стоимость поездок могут повлиять и другие факторы, такие как удорожание запчастей, автомобилей и бензина.
Дмитрий Тортев, член экспертного совета комитета Госдумы по конкуренции, считает, что с февраля 2025 года поездки в сервисе «Яндекс.Такси» могут стать дороже из-за введения налога для всех самозанятых водителей. Как известно, таксистов без статуса самозанятых агрегаторы должны отключать от системы получения заказов с 1 марта 2025 года. Соответственно, рынок перевозок может столкнуться с дефицитом кадров, который и так наметился во многих регионах России после запретов местных властей работать в такси мигрантам.
Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович рекомендует россиянам экономить на поездках, используя общественный транспорт или, по возможности, ходить пешком. Совет, конечно, полезный, но для Уфы не релевантный: зимой город скован гололёдом, а летом властвуют проливные дожди. Да и размеры города не под силу каждому пешеходу, особенно, передвигающемуся с детьми или багажом.
Согласно исследованию «Чек-индекса», в сентябре 2024 года средняя стоимость поездки на такси в России составила ₽598 рублей, что на 12% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. В столице России стоимость поездки в такси в сентябре составила ₽821 рубль, что на 11% больше, чем годом ранее. Для Уфы отдельного среза в исследовании цен на такси не представлено.
По данным Росстата, цены на услуги такси растут быстрее, чем инфляция. В августе 2024 года стоимость проезда в такси за километр пути оказалась на 17% выше, чем в августе 2023 года.
Как видно по сервисам отзывов, качество услуг такси в Уфе и стоимость проезда не соответствуют ожиданиям пассажиров. Жители города не стесняются выражать своё недовольство в интернете, оставляя негативные отзывы о работе служб такси.
— Яндекс скатился на дно! Политика ценообразования застряла в 2015 году, аренду подняли, топливо подняли, запчасти космос, а цены на такси те же самые, при этом комиссия 25%, а еще надо на лапу налоговой отстегнуть, из водителей сделали рабов, — уверен один из уфимских таксистов.
— В Иглино я вызвал такси через приложение. Водитель не доехал до места назначения! Я ждал его в течение 800 метров, затем позвонил, чтобы отменить заказ. Однако водитель не стал его отменять и бросил трубку. В результате ожидание составило 164 рубля. Деньги были списаны с карты, но через службу поддержки мне удалось их вернуть, — утверждает пассажир из Уфы.
— Сегодня в 7:30 я заказала такси по стоимости около 530 рублей. Однако, в течение пяти минут такси не прибыло по указанному адресу. Приложение предложило мне перейти на тарифы, где стоимость поездки составляла уже 680 рублей. Я перешла, надеясь, что из-за повышения цены такси приедет быстрее, но и после этого в течение пяти минут машина не приехала. Хотя рядом было три свободных автомобиля! Меня снова перенаправили на тарифы, где стоимость поездки составляла уже 790 рублей! Почему цены так быстро меняются? Я же не виновата, что нет машин. У меня легкодоступное место в городе, куда можно без проблем приехать. Почему же так мало машин в это время? И почему заказы не хотят брать? Был срочный заказ, а машин я не дождалась по более низкой цене, — жалуется Анастасия из Уфы.
Вот, например, Василий рассказывает о своём опыте использования такси: «Самое ужасное приложение! Водители — сплошные хамы и инвалиды. Машина грязная, в салоне прокурено, детское кресло не предоставили, хотя я заранее предупредила. Водитель вёл себя грубо».
Венера рассказывает о том, как её дочь столкнулась с неадекватным поведением водителя: «Ребёнок вызвал такси, но во время поездки у неё возникли проблемы с интернетом. Когда она сказала об этом водителю, он заехал в гараж и заблокировал двери. В итоге он держал её в машине 10 минут, пока она не заплатила. После оплаты он разблокировал двери, и она пошла пешком до места назначения. В результате ребёнок опоздал в школу и был напуган. Я считаю, что водитель повёл себя неадекватно из-за 170 рублей».
Сергей также недоволен работой такси: «Это самое бестолковое приложение! Отправляет таксистов непонятно куда. Больше не буду им пользоваться!»
Мила задаётся вопросом: «Зачем вы нанимаете водителей, которые не выполняют свою работу? Почему они не везут пассажиров и заставляют их ждать за дополнительную плату?»
Ценообразование в такси — это процесс формирования стоимости поездки, который зависит от нескольких факторов:
Напомним, ранее «Яндекс Go2» признал рост стоимости расходов пассажиров на использование такси. Так, за год средняя цена за поездку выросла на 11%. При этом раньше такси тоже дорожало от сезона к сезону, но еще выше — примерно на 15%.