Цены на такси резко вырастут в Уфе

— Сегодня в 7:30 я заказала такси по стоимости около 530 рублей. Однако, в течение пяти минут такси не прибыло по указанному адресу. Приложение предложило мне перейти на тарифы, где стоимость поездки составляла уже 680 рублей. Я перешла, надеясь, что из-за повышения цены такси приедет быстрее, но и после этого в течение пяти минут машина не приехала. Хотя рядом было три свободных автомобиля! Меня снова перенаправили на тарифы, где стоимость поездки составляла уже 790 рублей! Почему цены так быстро меняются? Я же не виновата, что нет машин. У меня легкодоступное место в городе, куда можно без проблем приехать. Почему же так мало машин в это время? И почему заказы не хотят брать? Был срочный заказ, а машин я не дождалась по более низкой цене, — жалуется Анастасия из Уфы.