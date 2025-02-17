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Posted 17 февраля, 07:27

Published 17 февраля, 07:27

Modified 17 февраля, 13:39

Updated 17 февраля, 13:39

Транспорт попал в снежный плен в Башкирии

Транспорт попал в снежный плен в Башкирии

17 февраля 2025, 07:27
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС.
Daewoo Matiz попал в снежный плен в Республике Башкортостан, сообщает Госкомитет региона по ЧС в понедельник, 17 февраля.

Инцидент произошёл на дороге между Кумертау и деревней Старая Уралка. «Матиз» просто не справился с башкирскими снегами, и людям понадобилась помощь. Спасатели оперативно прибыли на место и вызволили людей из снежного плена. Никто их них не пострадал.

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Специалисты советуют автовладельцам отслеживать погоду и не отправляться в путь, если на дорогах снегопады, гололёд и метели. Если вы всё-таки выехали в дорогу, то при возникновении экстренных ситуация следует звонить по номеру 112. А на фото с «Матизом» видно, что водитель не учёл погодные условия и потому угодил в холодную ловушку.

Ранее сообщалось о том, что в столице Республики Башкортостан перевернулась иномарка.

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