mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 12:17

Published 17 февраля, 12:17

Modified 17 февраля, 13:12

Updated 17 февраля, 13:12

Школы Башкирии купят гранаты и автоматы

Школы Башкирии купят гранаты и автоматы

17 февраля 2025, 12:17
Фото: mkset.ru.
Ученики башкирских школ готовятся к неожиданному повороту в образовании: в кабинетах появятся предметы, далекие от привычных учебников и тетрадей, сообщает в понедельник, 17 февраля, Министерство образования и науки РБ.

Речь идет не о вооружении школьников, а о масштабной модернизации кабинетов ОБЖ («Основы безопасности и защиты Родины») и «Труда» в рамках национального проекта. Министр образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин подчеркнул, что целью нововведения является воспитание у подрастающего поколения любви к Родине, умения ее защищать и стремления трудиться на ее благо.

Так что же ждет учеников? Пока конкретный перечень оборудования не раскрывается. Однако, можно предположить, что в кабинетах ОБЖ появятся современные тренажеры для отработки навыков первой помощи, средства индивидуальной защиты, а также интерактивные стенды, моделирующие различные чрезвычайные ситуации. Не исключено, что школьные кабинеты пополнят муляжи гранат и автоматического оружия.

Знаменитая уфимская баня никому не нужна
Узнать подробнее

На реализацию этого амбициозного проекта выделено 203,5 миллиона рублей. Новое оборудование получат 711 школ во всех уголках региона. Башкирия занимает лидирующие позиции в стране по количеству оснащаемых школ — 4-е место по России и 1-е место в Приволжском федеральном округе.

В Башкирии продают фантастические овощи
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, продавцы на онлайн-платформах решили удивить дачников Башкирии, предлагая им не просто семена, а настоящие чудеса селекции.

Читайте также:
Уфимский парк Ленина получил новые фонтаныЗнаменитая уфимская баня никому не нужнаЦены на такси могут влететь в Уфе
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Образование#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Модернизация#Национальный проект#Белебей#Мелеуз#Янаул#Школы#Труд#Чрезвычайные ситуации#ОБЖ#Министерство образования#Ильдар Мавлетбердин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика