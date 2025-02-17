Школы Башкирии купят гранаты и автоматы

Posted 17 февраля, 12:17
Published 17 февраля, 12:17
Modified 17 февраля, 13:12
Updated 17 февраля, 13:12
Речь идет не о вооружении школьников, а о масштабной модернизации кабинетов ОБЖ («Основы безопасности и защиты Родины») и «Труда» в рамках национального проекта. Министр образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин подчеркнул, что целью нововведения является воспитание у подрастающего поколения любви к Родине, умения ее защищать и стремления трудиться на ее благо.
Так что же ждет учеников? Пока конкретный перечень оборудования не раскрывается. Однако, можно предположить, что в кабинетах ОБЖ появятся современные тренажеры для отработки навыков первой помощи, средства индивидуальной защиты, а также интерактивные стенды, моделирующие различные чрезвычайные ситуации. Не исключено, что школьные кабинеты пополнят муляжи гранат и автоматического оружия.
На реализацию этого амбициозного проекта выделено 203,5 миллиона рублей. Новое оборудование получат 711 школ во всех уголках региона. Башкирия занимает лидирующие позиции в стране по количеству оснащаемых школ — 4-е место по России и 1-е место в Приволжском федеральном округе.
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