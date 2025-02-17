Школы Башкирии купят гранаты и автоматы

Речь идет не о вооружении школьников, а о масштабной модернизации кабинетов ОБЖ («Основы безопасности и защиты Родины») и «Труда» в рамках национального проекта. Министр образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин подчеркнул, что целью нововведения является воспитание у подрастающего поколения любви к Родине, умения ее защищать и стремления трудиться на ее благо.