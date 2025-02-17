Сегодня в Уфе: жуткие морозы, мигранты, полицейские и дело педофилов

Posted 16 февраля, 21:01
Published 16 февраля, 21:01
Modified 17 февраля, 04:53
Updated 17 февраля, 04:53
Погода в Уфе на 17 февраля
В понедельник в Башкирии ожидается окончание метелей, а также сильный ветер. Согласно прогнозам синоптиков, будет холодно: днем до -13 градусов Цельсия, а ночью -16. На дорогах много снежных заносов и накатов. Будьте осторожны на дороге.
Мигранты в Уфе устроили разборки и напали на полицейских
В минувшие выходные в Уфе четверо друзей — гостей Российской Федерации решили пойти в клуб. Перед этим они изрядно выпили. Но в заведение их не пустили. Тогда мужчины устроили скандал. Охранники клуба вызвали полицию. Правоохранители миндальничать не стали и сразу предложили им проехать в отдел. Те решили, что полицейские им не закон, и стали нападать на правоохранителей с кулаками. Однако те действовали жестко, и в итоге мигрантов забрали в отдел. Сейчас решается вопрос об их экстрадиции в страну проживания.
Закрытая Башкирия
Из-за непогоды, которая разыгралась в регионе в минувшие выходные по всей Башкирии перекрывали автомобильные дороги. Главная артерия между республикой и Оренбургской областью оказалась под сильным снежным фронтом. Сильная метель и поземка вынудили дорогу закрыть. Кроме того, трассы были еще в нескольких районах Башкирии. Сегодня ночью многие ограничения были сняты. Однако спасатели предупреждают и просят не выезжать за город без острой необходимости.
Авария на аварии
Кроме перекрытых трасс, в Башкирии в воскресенье произошло много аварий. Самая крупная, в которой столкнулось 14 машин, произошла в Аургазинском районе. Там из-за поземки водитель легковушки на скорости не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел на встречку. Спустя несколько секунд в них начали врезаться и другие машины. Всего 14 автомобилей. К счастью, никто не умер. Пострадало восемь человек и один ребенок.
Следователи рассказали о педофилах
Следственный комитет Башкирии прокомментировал скандальное дело о педофилах в Белорецке. По словам правоохранителей, дело действительно есть, однако в нем замешаны не несколько человек, как сообщалось ранее, а всего один подозреваемый, который сейчас находится в изоляторе. Потерпевшими по делу признаны двое детей, с которыми мужчина совершал насильственные действия, а потом все записывал на видео.