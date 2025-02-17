Сегодня в Уфе: жуткие морозы, мигранты, полицейские и дело педофилов

В минувшие выходные в Уфе четверо друзей — гостей Российской Федерации решили пойти в клуб. Перед этим они изрядно выпили. Но в заведение их не пустили. Тогда мужчины устроили скандал. Охранники клуба вызвали полицию. Правоохранители миндальничать не стали и сразу предложили им проехать в отдел. Те решили, что полицейские им не закон, и стали нападать на правоохранителей с кулаками. Однако те действовали жестко, и в итоге мигрантов забрали в отдел. Сейчас решается вопрос об их экстрадиции в страну проживания.