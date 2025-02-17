Сегодня в Уфе: аномальные морозы, взрывы в Башкирии и оборотни в погонах

Posted 17 февраля, 19:00
Published 17 февраля, 19:00
Modified 17 февраля, 19:00
Updated 17 февраля, 19:00
В Уфе сегодня ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -17°С… -19°С, на окраинах до -22°С, днём -11°С…-13°С.
Экстремальное падение температур прогнозируют в Башкортостане вслед за аномально тёплой погодой.
Как считают синоптики, наиболее ярко холодное время года проявит себя в конце февраля. Оттепель в начале последнего месяца зимы оказалась не единственной аномалией, которой она отметилась. Температура воздуха окажется ниже нормы на 4-6°C.
Так, в середине предпоследней недели февраля температура воздуха в Башкирии понизится до -19°C… -24°C при нормальных условиях. При прояснениях же похолодать может и вовсе до -26°C… -31°C.
|Калининский район
|ГУП РБ «Уфаводоканал» уведомляет, что в период с 10:00 час. 17.02.2025 г. до 16:00 час. 17.02.2025 г.
отключается водопроводная линия Ду 150 мм по ул. Шумовцова — ул. Победы для замены пожарной подставки,
в связи с чем будет отключена холодная и горячая вода у следующих потребителей:
|С 10:00 час. до 16:00 час. 17.02.2025 г.
|Адрес
|Наименование
|ул.Шумовцова, 21,23
|Жилые дома
|ул. Маяковского, 16
|ул.Первомайская, 32
|ул.Победы, 11
|ул.Шумовцова, 19
|ЦТП №239
|ул.Первомайская, 32а
|Адм.здание АО «Флагман»
|ул.Шумавцова, 23а
|Химчистка
Улицы Красина, Султанова
Улица Авроры
Проспект Салавата Юлаева
Улица Северная
Подготовку к борьбе с паводком начинают в Башкортостане. Так, одна из мер, к которой прибегнут оперативные службы — уничтожение застоявшего льда на реках путём взрывов. По словам Назарова, власти Республики уже определили в 25 районах и городах Республики Башкортостан 61 участок, где произведут взрывы.
Отчитался премьер-министр и о готовности спасательной техники для мониторинга паводковой обстановки в Башкирии — снегоходов, беспилотной авиации и вертолётов.
За срыв сроков реализации нацпроектов «Здравоохранение», «Демография» и «Экология» министр здравоохранения Башкирии, а также заместители министров спорта, экологии и природопользования привлечены к административной ответственности.
Отметим, что речь идёт об административной статье, которая влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.
Всего сотрудники надзорного ведомства выявили более полутора тысяч нарушений по нацпроектам, которые реализуют в Республике Башкортостан.
Чиновников представил руководитель региона Радий Хабиров. Так, экс-глава Калтасинского района Забир Габдуллин стал руководителем администрации Мелеузовского муниципалитета. Также членам регионального кабмина представили нового главу Дёмского района башкирской столицы Ивана Иванова. Он перешёл туда из Ленинского района, где был первым замглавы.
В завершении представления Хабиров поздравил чиновников и пожелал успехов на новых местах.