Раз и навсегда: топ-7 самых верных друг другу животных

Posted 17 февраля, 08:42
Published 17 февраля, 08:42
Modified 17 февраля, 08:44
Updated 17 февраля, 08:44
Найти в своей жизни кого-то особенного — это прекрасно, но когда речь заходит о животных, это также довольно редкое явление.
Хотя, по оценкам, 90% видов птиц становятся партнерами на всю жизнь, этого нельзя сказать о млекопитающих. Но, несмотря на их редкость, во всем животном мире можно встретить партнерские отношения на всю жизнь, от сильных пар собак до червей, которые поднимают идею стать единым целым на совершенно новый уровень. Вот семь животных, которые готовы к этому надолго.
В стае серых волков к размножению обычно допускаются только альфа-самец и самка; пара спаривается на всю жизнь. Чтобы укрепить своё положение вожака стаи, каждый год производя новый помет и обеспечивая стабильность остальной стаи.
— Моногамия — один из способов альфы продемонстрировать свою силу и превосходство над другими самцами стаи. Защищать одного партнера от домогательств гораздо проще, чем пытаться защитить множество партнеров, — рассказывает зоолог Дэвид Макдоналд.
Для евразийских бобров моногамия — это скорее практичность, чем романтика. Если североамериканские бобры спариваются вне своих партнеров, евразийские бобры объединяются на всю жизнь, чтобы увеличить свои шансы на выживание.
Древесная кара — один из основных источников пищи бобров, однако она недостаточно питательна, и бобрам приходиться есть её в больших количествах. Таким образом, объединяясь в пары, они могут распределить нагрузку между собой и обеспечить выполнение всех задач. В эти задачи входит поддержание плотин и домиков, охрану своей территории и совместное выполнение родительских обязанностей.
У многих человеческих пар есть «своя песня» — определенный трек, который звучал в поворотный момент их отношений. У гиббонов тоже есть «свои песни» — именно с них и начинаются их отношения.
Спаривающиеся гиббоны исполняют «дуэты» — серию вокальных криков, которые объединяют их индивидуальные брачные призывы в единую песню, которая становится неотъемлемой частью их взаимоотношений. Эти громкие, продолжительные и хорошо скоординированные дуэты поются в интимные моменты, такие как взаимный уход за собой или когда пары разделяются. Поскольку самки гиббонов остаются в центре территории пары, продолжение пения не позволяет их партнеру-самцу уйти слишком далеко от дома.
Калифорнийские мыши образуют пары на всю жизнь, но, как это часто бывает в человеческих отношениях, не всё всегда так гладко.
Подавляющее большинство мышей сохраняют верность своему партнеру, если их помещают с другой мышью в лабораторных условиях. Однако после воссоединения около половины пар вступали в «ожесточенный спор», независимо от того, изменял ли партнер. Такие «споры» прекращаются примерно через неделю. А те, что быстрее возвращается к дружеским отношениям, имеют больше шансов вырастить здоровое потомство.
Длительная моногамия у ящериц встречается редко, но короткохвостый сцинк является исключением. Не смотря на то, что в основном они живут в одиночестве, эти маленькие, медлительные ящерицы из года в год возвращаются к одному и тому же партнеру на брачный сезон.
— Опыт сонных ящериц показывает, что большинство ящериц образуют долгосрочные связи продолжительностью от 10 до 15 лет, хотя у одной из них отношения продолжались целых 27 лет и к концу эксперимента все еще оставались крепкими, — поделился в своём исследовании биолог Майкл Булл.
Это объясняется тем, что те, кто возвращается к старому партнеру, могут начать спариваться быстрее, чем те, кто все еще пытается найти себе пару. Также уже устоявшиеся пары могут уделять больше времени процессу беременности и отслеживать хищников в округе, обеспечивая себе безопасность.
Моногамия гораздо чаще встречается у приматов в сравнении с другими группами, и эти южноамериканские обезьяны являются хорошим примером. Они демонстрируют все признаки прочной социальной моногамии - долгосрочные семейные узы, совместное проживание вне брачных сезонов и совместный уход за потомством. Помимо этого у них очень высокий уровень мужской заботы и сексуальной исключительности.
Младенцев вынашивает почти исключительно их отец, и генетические исследования показывают, что он действительно является их биологическим родителем, без каких-либо свидетельств спаривания вне супружеской связи.
В отличие от млекопитающих, у птиц моногамия является нормой. Возьмем, к примеру, черных стервятников — как только самец находит партнершу, начинается ритуал ухаживания, который иногда может закончиться брачным танцем в воздухе. После того, как яйца отложены, оба стервятника разделяют ответственность за их инкубацию, сменяя друг друга в течение 24 часов.
Что отличает черных стервятников от других птиц, так это то, как они соблюдают моногамию. Если партнера застукают за распутством на публике, остальная стая обрушится на него с жестокой атакой, вынудив отступить в супружеское гнездо — и попутно отговорив других стервятников от мысли об измене в будущем.
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