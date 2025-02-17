Раз и навсегда: топ-7 самых верных друг другу животных

Хотя, по оценкам, 90% видов птиц становятся партнерами на всю жизнь, этого нельзя сказать о млекопитающих. Но, несмотря на их редкость, во всем животном мире можно встретить партнерские отношения на всю жизнь, от сильных пар собак до червей, которые поднимают идею стать единым целым на совершенно новый уровень. Вот семь животных, которые готовы к этому надолго.