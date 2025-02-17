Радий Хабиров: «Она жива!»

Posted 17 февраля, 09:02
Published 17 февраля, 09:02
Modified 17 февраля, 09:04
Updated 17 февраля, 09:04
Статистические экономические данные руководитель Башкирии Радий Хабиров опубликовал в своём Telegram-канале. Глава региона в цифрах показал то, как себя чувствует экономика Башкортостана, и пришел к выводу, что она жива.
В подкрепление своей позиции Радий Хабиров привёл множество данных. Так, в регионе год от года растет число самозанятых, а в малом и среднем бизнесе занято более полумиллиона жителей Башкирии. Все они включены в экономический цикл — от производства до потребления.
Кроме того, глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о мерах поддержки начинающих бизнесменов. Так, в 2024 году бизнес Башкирии получил более ₽1 млрд государственных дотаций, почти 50% от этой суммы пришлась на малый и средний бизнес.