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Posted 17 февраля, 09:02

Published 17 февраля, 09:02

Modified 17 февраля, 09:04

Updated 17 февраля, 09:04

Глава Башкирии поделился позитивной новостью

Радий Хабиров: «Она жива!»

17 февраля 2025, 09:02
Фото: mkset.ru.

Глава Башкирии поделился позитивной новостью

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров проанализировал в понедельник, 17 февраля, состояние региональной экономики.

Статистические экономические данные руководитель Башкирии Радий Хабиров опубликовал в своём Telegram-канале. Глава региона в цифрах показал то, как себя чувствует экономика Башкортостана, и пришел к выводу, что она жива.

В подкрепление своей позиции Радий Хабиров привёл множество данных. Так, в регионе год от года растет число самозанятых, а в малом и среднем бизнесе занято более полумиллиона жителей Башкирии. Все они включены в экономический цикл — от производства до потребления.

Кроме того, глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о мерах поддержки начинающих бизнесменов. Так, в 2024 году бизнес Башкирии получил более ₽1 млрд государственных дотаций, почти 50% от этой суммы пришлась на малый и средний бизнес.

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Напомним, ранее стало известно о планах строительства китайских заводов в Башкирии.

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