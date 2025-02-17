Прокуратура оштрафовала министра в Башкирии

Posted 17 февраля, 12:05
Published 17 февраля, 12:05
Modified 17 февраля, 15:18
Updated 17 февраля, 15:18
Отметим, что речь идёт об административной статье, которая влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.
Всего сотрудники надзорного ведомства выявили более полутора тысяч нарушений по нацпроектам, которые реализуют в Республике Башкортостан.
Например, в Балтачевском районе за принятие и оплату невыполненных работ в энергоцентре были наказаны заказчики. Также прокуроры выявили свалку, на ликвидацию которой были выделены деньги, но свалка так и осталась мусорным пятном на природе. Кроме того, в четырёх районах были обнаружены хищения субсидий на возмещение затрат.
Ранее Mkset писал о нарушении сроков по нацпроекту в уфимской поликлинике на Кувыкина. События обернулись уголовным делом, потрачены десятки миллионов рублей. До этого сообщалось о подобном срыве нацпроекта в детском доме.