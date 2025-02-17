Прокуратура оштрафовала министра в Башкирии

Например, в Балтачевском районе за принятие и оплату невыполненных работ в энергоцентре были наказаны заказчики. Также прокуроры выявили свалку, на ликвидацию которой были выделены деньги, но свалка так и осталась мусорным пятном на природе. Кроме того, в четырёх районах были обнаружены хищения субсидий на возмещение затрат.