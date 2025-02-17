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Posted 17 февраля, 10:48

Published 17 февраля, 10:48

Modified 17 февраля, 13:23

Updated 17 февраля, 13:23

Опубликован топ денежных вакансий в Уфе

Программисты перестали быть завидными женихами в Уфе

17 февраля 2025, 10:48
Фото: 1MI.

Опубликован топ денежных вакансий в Уфе

Топ работодателей и вакансий в столице Республики Башкортостана представила мэрия Уфы в понедельник, 17 февраля.

По числу вакансий самыми завидными в городе названы три организации: МУП Управление инфраструктурой транспорта, АО «УАПО» и АО УАП «Гидравлика». Здесь открыто 257, 245 и 112 рабочих мест, соответственно. Эти организации традиционно попадают в список самого большого спроса на специалистов в Уфе.

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По уровню зарплат в топах уже упомянутая «Гидравлика», где наладчику станков с ПО обещают от ₽40`000 до ₽130`000. Категорийному менеджеру в управляющей компании заплатят от ₽80`000 до ₽160`000. Ведущий инженер-программист в филиале БГК сможет зарабатывать от ₽84`000 до ₽93`000, а вот ведущему супервайзеру в нефтяной компании можно рассчитывать на заработную плату от ₽107`000 до ₽114`000.

Всего в городе сейчас насчитывается 14 400 вакантных мест.

Ранее сообщалось о месте региона в рейтинге по уровню жизни. Республика Башкортостан опустилась в нём за год сразу на несколько строчек.

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