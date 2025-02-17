Программисты перестали быть завидными женихами в Уфе

По уровню зарплат в топах уже упомянутая «Гидравлика», где наладчику станков с ПО обещают от ₽40`000 до ₽130`000. Категорийному менеджеру в управляющей компании заплатят от ₽80`000 до ₽160`000. Ведущий инженер-программист в филиале БГК сможет зарабатывать от ₽84`000 до ₽93`000, а вот ведущему супервайзеру в нефтяной компании можно рассчитывать на заработную плату от ₽107`000 до ₽114`000.