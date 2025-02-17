Программисты перестали быть завидными женихами в Уфе

Posted 17 февраля, 10:48
Published 17 февраля, 10:48
Modified 17 февраля, 13:23
Updated 17 февраля, 13:23
По числу вакансий самыми завидными в городе названы три организации: МУП Управление инфраструктурой транспорта, АО «УАПО» и АО УАП «Гидравлика». Здесь открыто 257, 245 и 112 рабочих мест, соответственно. Эти организации традиционно попадают в список самого большого спроса на специалистов в Уфе.
По уровню зарплат в топах уже упомянутая «Гидравлика», где наладчику станков с ПО обещают от ₽40`000 до ₽130`000. Категорийному менеджеру в управляющей компании заплатят от ₽80`000 до ₽160`000. Ведущий инженер-программист в филиале БГК сможет зарабатывать от ₽84`000 до ₽93`000, а вот ведущему супервайзеру в нефтяной компании можно рассчитывать на заработную плату от ₽107`000 до ₽114`000.
Всего в городе сейчас насчитывается 14 400 вакантных мест.
Ранее сообщалось о месте региона в рейтинге по уровню жизни. Республика Башкортостан опустилась в нём за год сразу на несколько строчек.