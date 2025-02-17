Продажного полицейского арестовали в Башкирии

Подсудимому назначили девять лет колонии строгого режима. Кроме того, по выходу из-за решётки он ещё как минимум семь лет не сможет работать в полиции. Впрочем, маловероятно, что с такой биографией его вновь захотят принимать на работе. Мужчину взяли под стражу в зале суда.