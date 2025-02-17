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Posted 17 февраля, 13:21

Published 17 февраля, 13:21

Modified 17 февраля, 16:20

Updated 17 февраля, 16:20

Полицейскому начальнику вынесли приговор в Башкирии

Продажного полицейского арестовали в Башкирии

17 февраля 2025, 13:21
Фото: 1MI.

Полицейскому начальнику вынесли приговор в Башкирии

В Башкортостане суд озвучил приговор «оборотню в погонах», уличённому в получении взятки, сообщает региональная прокуратура в понедельник, 17 февраля.

Речь, напомним, идёт об экс-сотруднике МВД, возглавлявшем отделение по противодействию коррупции в городе Октябрьском. Старший оперуполномоченный, как утверждает следствие, был посредником в передаче взятки в ₽1,5 млн.

Вместе с ним по уголовному делу проходит ещё один соучастник. Сам «страж порядка» свою вину «признал частично». Из правоохранительных органов его уже уволили.

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Подсудимому назначили девять лет колонии строгого режима. Кроме того, по выходу из-за решётки он ещё как минимум семь лет не сможет работать в полиции. Впрочем, маловероятно, что с такой биографией его вновь захотят принимать на работе. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе перед судом предстанет бывший начальник отдела Центра общественной безопасности.

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