Продажного полицейского арестовали в Башкирии

Posted 17 февраля, 13:21
Published 17 февраля, 13:21
Modified 17 февраля, 16:20
Updated 17 февраля, 16:20
Речь, напомним, идёт об экс-сотруднике МВД, возглавлявшем отделение по противодействию коррупции в городе Октябрьском. Старший оперуполномоченный, как утверждает следствие, был посредником в передаче взятки в ₽1,5 млн.
Вместе с ним по уголовному делу проходит ещё один соучастник. Сам «страж порядка» свою вину «признал частично». Из правоохранительных органов его уже уволили.
Подсудимому назначили девять лет колонии строгого режима. Кроме того, по выходу из-за решётки он ещё как минимум семь лет не сможет работать в полиции. Впрочем, маловероятно, что с такой биографией его вновь захотят принимать на работе. Мужчину взяли под стражу в зале суда.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе перед судом предстанет бывший начальник отдела Центра общественной безопасности.