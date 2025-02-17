Поднять нельзя понизить: новые цены на жильё в Башкирии

Posted 17 февраля, 17:27
Published 17 февраля, 17:27
Modified 17 февраля, 19:41
Updated 17 февраля, 19:41
Норматив, который установил для субъектов РФ федеральный Минтранс, гласит о цене одного квадратного метра жилой площади в ₽110`700. Напомним, что в IV квартале 2024 года этот показатель составлял ₽116`200. Таким образом, официальная стоимость «квадрата» жилья, которая применяется для расчета по социальным программам, в Республике Башкортостан упала сразу на 5%.
Отметим, что по меркам Приволжского федерального округа (ПФО) это не самая высокая сумма. Так, в Татарстане она составляет почти на 50% больше, или ₽141`700.