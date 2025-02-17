Поднять нельзя понизить: новые цены на жильё в Башкирии

Норматив, который установил для субъектов РФ федеральный Минтранс, гласит о цене одного квадратного метра жилой площади в ₽110`700. Напомним, что в IV квартале 2024 года этот показатель составлял ₽116`200. Таким образом, официальная стоимость «квадрата» жилья, которая применяется для расчета по социальным программам, в Республике Башкортостан упала сразу на 5%.