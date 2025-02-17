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Posted 17 февраля, 17:27

Published 17 февраля, 17:27

Modified 17 февраля, 19:41

Updated 17 февраля, 19:41

В Башкирии изменили цены на жильё

Поднять нельзя понизить: новые цены на жильё в Башкирии

17 февраля 2025, 17:27
Фото: 1MI.

В Башкирии изменили цены на жильё

В Уфе снизили на 5% среднюю рыночную стоимость жилья, гласит изученный Mkset в понедельник, 17 февраля, приказ башкирского правительства.

Норматив, который установил для субъектов РФ федеральный Минтранс, гласит о цене одного квадратного метра жилой площади в ₽110`700. Напомним, что в IV квартале 2024 года этот показатель составлял ₽116`200. Таким образом, официальная стоимость «квадрата» жилья, которая применяется для расчета по социальным программам, в Республике Башкортостан упала сразу на 5%.

Отметим, что по меркам Приволжского федерального округа (ПФО) это не самая высокая сумма. Так, в Татарстане она составляет почти на 50% больше, или ₽141`700.

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Ранее Mkset сообщал о том, что аналитики отметили новшества в сроках и размерах кредитов на жильё.

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