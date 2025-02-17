Почему все рвутся в Казань

Posted 17 февраля, 05:39
Published 17 февраля, 05:39
Modified 17 февраля, 13:51
Updated 17 февраля, 13:51
Эксперты составили рейтинг самых перспективных регионов для трудоустройства в 2025 году. Они проанализировали соотношение зарплат и прожиточного минимума, а также активность соискателей и работодателей, чтобы определить, где лучше всего искать счастья.
Безоговорочным лидером стала Московская область. Здесь предлагают в среднем ₽97 988в месяц при прожиточном минимуме в ₽19 302. К тому же, количество вакансий превышает число желающих их занять. На втором месте расположилась Калужская область с зарплатой в ₽82 852 и прожиточным минимумом в ₽17 024. Тройку лидеров замыкает Республика Татарстан, где работодатели готовы платить в среднем ₽80 460 в месяц, а прожиточный минимум составляет всего ₽15 073.
В первую пятерку также вошли Липецкая и Владимирская области, где тоже можно рассчитывать на неплохую зарплату при относительно невысоком прожиточном минимуме. Стоит отметить, что Башкортостан не вошел в топ-20 самых перспективных регионов России для трудоустройства в 2024 году.
Как ранее сообщал Mkset, соискателей из Республики Башкортостан всё чаще зовут на работу с переездом в другое государство.