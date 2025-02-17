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Posted 17 февраля, 05:39

Published 17 февраля, 05:39

Modified 17 февраля, 13:51

Updated 17 февраля, 13:51

Уфа уступила Казани в рейтинге вакансий

Почему все рвутся в Казань

17 февраля 2025, 05:39
Фото: 1MI.

Уфа уступила Казани в рейтинге вакансий

Аналитики назвали регионы, где легче всего найти работу с хорошей зарплатой, сообщает в понедельник, 17 февраля, исследование «Авито Работа».

Эксперты составили рейтинг самых перспективных регионов для трудоустройства в 2025 году. Они проанализировали соотношение зарплат и прожиточного минимума, а также активность соискателей и работодателей, чтобы определить, где лучше всего искать счастья.

Безоговорочным лидером стала Московская область. Здесь предлагают в среднем ₽97 988в месяц при прожиточном минимуме в ₽19 302. К тому же, количество вакансий превышает число желающих их занять. На втором месте расположилась Калужская область с зарплатой в ₽82 852 и прожиточным минимумом в ₽17 024. Тройку лидеров замыкает Республика Татарстан, где работодатели готовы платить в среднем ₽80 460 в месяц, а прожиточный минимум составляет всего ₽15 073.

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В первую пятерку также вошли Липецкая и Владимирская области, где тоже можно рассчитывать на неплохую зарплату при относительно невысоком прожиточном минимуме. Стоит отметить, что Башкортостан не вошел в топ-20 самых перспективных регионов России для трудоустройства в 2024 году.

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Как ранее сообщал Mkset, соискателей из Республики Башкортостан всё чаще зовут на работу с переездом в другое государство.

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