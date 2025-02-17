Почему все рвутся в Казань

Безоговорочным лидером стала Московская область. Здесь предлагают в среднем ₽97 988в месяц при прожиточном минимуме в ₽19 302. К тому же, количество вакансий превышает число желающих их занять. На втором месте расположилась Калужская область с зарплатой в ₽82 852 и прожиточным минимумом в ₽17 024. Тройку лидеров замыкает Республика Татарстан, где работодатели готовы платить в среднем ₽80 460 в месяц, а прожиточный минимум составляет всего ₽15 073.