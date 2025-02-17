Пить или не пить: известный миф развенчали в Уфе

Врач отметила, что противопоказаний по данной теме нет, но лучше не пить её за едой, когда у вас проблемы с желудочно-кишечным трактом. Например, если пить холодную воду, когда вы едите плов, то это никак нельзя назвать полезным. Последнее может сказаться на состоянии поджелудочной. Можно пить тёплую воду, когда вы едите нежирную пищу.



