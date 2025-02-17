Пить или не пить: известный миф развенчали в Уфе

Posted 17 февраля, 06:33
Published 17 февраля, 06:33
Modified 17 февраля, 13:44
Updated 17 февраля, 13:44
Врач отметила, что противопоказаний по данной теме нет, но лучше не пить её за едой, когда у вас проблемы с желудочно-кишечным трактом. Например, если пить холодную воду, когда вы едите плов, то это никак нельзя назвать полезным. Последнее может сказаться на состоянии поджелудочной. Можно пить тёплую воду, когда вы едите нежирную пищу.
Гастроэнтеролог рассказала, что вода полезна для пищеварения, но лучше пить её через 40-60 минут после еды или за 7-10 минут до приема пищи. Во втором случае это хорошо скажется, если вы хотите похудеть.
У многих в привычку вошло употребление чая после еды. Медик говорит, что так лучше делать после трапезы, когда вы ели жирную пищу. Но если нет, то правильнее будет подождать.
Ранее Mkset писал, что в столице Республики Башкортостан разработали диету для людей с проблемным сердцем.