Печальная новость для всей Башкирии — выходных не будет

— В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, при предоставлении ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска, 23 февраля не учитывается в количестве календарных дней отпуска (ст. 120 ТК РФ). Это означает, что отпуск продлевается на один день. Также напоминаем, что для работников, которые будут работать 23 февраля (согласно графику, на вахте и т. д.), предусмотрена оплата труда в двойном размере (ст. 153 ТК РФ). Привлечение работника к работе в этот день, который является для него выходным, возможно только с его письменного согласия, за исключением некоторых случаев (ст. 113 ТК РФ). В таком случае, оплата производится в двойном размере или предоставляется другой день отдыха (отгул), — отметили в ведомстве.