Печальная новость для всей Башкирии — выходных не будет

Posted 17 февраля, 09:35
Published 17 февраля, 09:35
Modified 17 февраля, 09:40
Updated 17 февраля, 09:40
Если кто-то строил собственные планы на празднование 23 февраля и 8 марта, то им в 2025 году предстоит от них отказаться и выйти в привычные выходные на работу. Как сообщает региональное Министерство труда, в этом сезоне производственный календарь не предполагает дополнительных выходных в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня. Россияне, которые трудятся по графику 5/2, не получат в эти даты дополнительных выходных.
Но совсем огорчаться рано: никто законные выходные не ворует. Эти дни просто сместили на иные даты. Так, за счет Дня защитника Отечества и 8 Марта россияне получат мини-каникулы в мае и июне, в канун Дня Победы и Дня России. Кроме того, из-за праздничных дат будет сокращены рабочие дни накануне.
Как сообщает Государственная трудовая инспекция Башкирии, из-за смещающихся выходных заработок не пропадет, как и дни отпуска.
— В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, при предоставлении ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска, 23 февраля не учитывается в количестве календарных дней отпуска (ст. 120 ТК РФ). Это означает, что отпуск продлевается на один день. Также напоминаем, что для работников, которые будут работать 23 февраля (согласно графику, на вахте и т. д.), предусмотрена оплата труда в двойном размере (ст. 153 ТК РФ). Привлечение работника к работе в этот день, который является для него выходным, возможно только с его письменного согласия, за исключением некоторых случаев (ст. 113 ТК РФ). В таком случае, оплата производится в двойном размере или предоставляется другой день отдыха (отгул), — отметили в ведомстве.