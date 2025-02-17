Одеяла за ₽80`000, золотые ложки и китайский ширпотреб: чем торгует Башкирия на Ozon

Сейчас на витрине «Сделано в Республике Башкортостан» представлены около полусотни региональных брендов. Региональные власти успели высоко отчитаться о нововведении и разрекламировать знак о производстве Башкирии как «знак качества, который ценится покупателями». Как выяснил Mkset, на момент публикации в этой рубрике находятся почти 22 тыс. товаров.