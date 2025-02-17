Одеяла за ₽80`000, золотые ложки и китайский ширпотреб: чем торгует Башкирия на Ozon

Posted 17 февраля, 16:30
Published 17 февраля, 16:30
Modified 17 февраля, 16:46
Updated 17 февраля, 16:46
Сейчас на витрине «Сделано в Республике Башкортостан» представлены около полусотни региональных брендов. Региональные власти успели высоко отчитаться о нововведении и разрекламировать знак о производстве Башкирии как «знак качества, который ценится покупателями». Как выяснил Mkset, на момент публикации в этой рубрике находятся почти 22 тыс. товаров.
Аналогичные витрины товаров маркетплейс открыл и для многих других субъектов Российской Федерации. При этом некоторые региональные сегменты действуют ещё с первой половины 2024 года.
Интересно посмотреть на самые дорогие позиции, представленные на башкирской витрине.
Так, дороже всего в сегменте — профессиональная бумага для выпечки. Упаковка из 15 единиц товара с габаритами 80×60 см каждая обойдётся в ₽118'260. При этом цена без скидки и вовсе составляет ₽376,5 тыс.
За почти ₽80`000 также предлагают приобрести «зимние одеяла» с гусиным брендом от местного бренда.
У башкирских производителей также можно приобрести множество предметов традиционного китайского ширпотреба и «цыганского барокко». Например, зеркала с «модной итальянской» резьбой рам за ₽30`000.
Там же удалось найти и другие странные предложения. Например, ложку с традиционной росписью за ₽15`000. А пили ли вы когда-нибудь из чайного набора за ₽40`900?
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии нашли склад алкогольного фальсификата с 21 тыс. бутылок алкоголя.