Нелегальное кафе снесли в Уфе

Кафе под названием «Вкус мяса» находилось по улице Трамвайной в Уфе. В ходе проверок выяснилось, что с документами у заведения общепита было не всё в порядке, и постановлением «Вкус мяса» было решено демонтировать. Предписание отправили владельцу, чтобы он сам мог это сделать, но за установленный срок сноса не произошло и пришлось демонтировать кафешку принудительно.