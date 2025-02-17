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Posted 17 февраля, 05:05

Published 17 февраля, 05:05

Modified 17 февраля, 14:00

Updated 17 февраля, 14:00

Нелегальное кафе снесли в Уфе

Нелегальное кафе снесли в Уфе

17 февраля 2025, 05:05
Фото: Администрация Калининского района Уфы.
В Калининском районе столицы Республики Башкортостан снесли незаконное кафе, сообщает глава района Газизьян Ахмедьянов в понедельник, 17 февраля.

Кафе под названием «Вкус мяса» находилось по улице Трамвайной в Уфе. В ходе проверок выяснилось, что с документами у заведения общепита было не всё в порядке, и постановлением «Вкус мяса» было решено демонтировать. Предписание отправили владельцу, чтобы он сам мог это сделать, но за установленный срок сноса не произошло и пришлось демонтировать кафешку принудительно.

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Районные власти призывают всех бизнесменов и предпринимателей соблюдать правила, касающиеся внешнего вида и благоустройства столицы Республики Башкортостан.

Ранее сообщалось о массовом сносе незаконных торговых объектов в Кировском районе города.

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