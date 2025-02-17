Нелегальное кафе снесли в Уфе

Posted 17 февраля, 05:05
Published 17 февраля, 05:05
Modified 17 февраля, 14:00
Updated 17 февраля, 14:00
Кафе под названием «Вкус мяса» находилось по улице Трамвайной в Уфе. В ходе проверок выяснилось, что с документами у заведения общепита было не всё в порядке, и постановлением «Вкус мяса» было решено демонтировать. Предписание отправили владельцу, чтобы он сам мог это сделать, но за установленный срок сноса не произошло и пришлось демонтировать кафешку принудительно.
Районные власти призывают всех бизнесменов и предпринимателей соблюдать правила, касающиеся внешнего вида и благоустройства столицы Республики Башкортостан.
Ранее сообщалось о массовом сносе незаконных торговых объектов в Кировском районе города.