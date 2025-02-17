Некоторым уфимцам отменили коммунальные платежи

Posted 17 февраля, 15:38
Published 17 февраля, 15:38
Modified 17 февраля, 16:07
Updated 17 февраля, 16:07
Так, в праве вправе получить компенсацию в размере 50% от суммы взноса на капитальный ремонт одинокие собственники жилья, достигшие 70 лет и не имеющие работы, но только в пределах нормативной площади жилого помещения.
Такая же компенсация предусмотрена для неработающих владельцев жилья этого возраста и старше, если они проживают с неработающими пенсионерами, предпенсионерами или инвалидами I и II групп.
При достижении 80 лет одинокие неработающие собственники, а также те, кто проживает с указанными категориями граждан, могут рассчитывать на полное возмещение взносов за капитальный ремонт. Однако данная мера поддержки распространяется лишь на нормативную площадь жилья, и за превышение этого лимита оплата взимается в обычном порядке.
Данная компенсация предоставляется только для одного жилого помещения в многоквартирном доме на территории Республике Башкортостан. Выплата не осуществляется, если у собственника имеется задолженность за последние три года, подтвержденная судебным решением.