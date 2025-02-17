Некоторым уфимцам отменили коммунальные платежи

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Posted 17 февраля, 15:38

Published 17 февраля, 15:38

Modified 17 февраля, 16:07

Updated 17 февраля, 16:07

Капремонт жилья компенсируют жителям Башкирии

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17 февраля 2025, 15:38
Фото: 1MI.

Капремонт жилья компенсируют жителям Башкирии

Региональное МинЖКХ опубликовало в понедельник, 17 февраля, разъяснения о том, кому в Республике Башкортостан положены льготы на оплату капремонта в многоэтажках.

Так, в праве вправе получить компенсацию в размере 50% от суммы взноса на капитальный ремонт одинокие собственники жилья, достигшие 70 лет и не имеющие работы, но только в пределах нормативной площади жилого помещения.

Такая же компенсация предусмотрена для неработающих владельцев жилья этого возраста и старше, если они проживают с неработающими пенсионерами, предпенсионерами или инвалидами I и II групп.

При достижении 80 лет одинокие неработающие собственники, а также те, кто проживает с указанными категориями граждан, могут рассчитывать на полное возмещение взносов за капитальный ремонт. Однако данная мера поддержки распространяется лишь на нормативную площадь жилья, и за превышение этого лимита оплата взимается в обычном порядке.

Данная компенсация предоставляется только для одного жилого помещения в многоквартирном доме на территории Республике Башкортостан. Выплата не осуществляется, если у собственника имеется задолженность за последние три года, подтвержденная судебным решением.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в ЖКХ Башкирии нашли 9 тыс. нарушений.

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