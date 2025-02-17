Некоторым уфимцам отменили коммунальные платежи

При достижении 80 лет одинокие неработающие собственники, а также те, кто проживает с указанными категориями граждан, могут рассчитывать на полное возмещение взносов за капитальный ремонт. Однако данная мера поддержки распространяется лишь на нормативную площадь жилья, и за превышение этого лимита оплата взимается в обычном порядке.