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Posted 17 февраля, 13:39

Published 17 февраля, 13:39

Modified 17 февраля, 13:43

Updated 17 февраля, 13:43

Не дайте одежде сесть: стирка в горячей воде — что нельзя делать

Не дайте одежде сесть: стирка в горячей воде — что нельзя делать

17 февраля 2025, 13:39
Фото: 1MI. Не дайте одежде сесть: стирка в горячей воде — что нельзя делать
Использование горячей воды при стирке одежды — распространенный метод, который кажется логичным решением для удаления загрязнений и бактерий. Однако высокая температура может привести к усадке, выцветанию тканей и даже к их разрушению. Какие вещи категорически нельзя стирать в горячей воде?

При температуре выше 60°C ткани подвергаются значительным нагрузкам. Высокая температура может повредить волокна, изменить структуру материалов и привести к потере цвета.

— Некоторые ткани, такие как шерсть и шелк, теряют свои свойства под воздействием тепла. Лучше стирать такие вещи в прохладной воде, чтобы сохранить их первоначальный вид и качество, — эксперт по уборке Кен Доти.

1. Деликатные ткани

Кашемир, шерсть, шелк и кружевные изделия требуют бережного ухода. Горячая вода может заставить их сесть или потерять форму. Используйте специальные средства для стирки, такие как гели для деликатных тканей, и выбирайте режим ручной или холодной стирки.

— Попробуйте использовать холодный цикл для бережного подхода или стирайте вещи вручную, — предупреждает эксперт.

2. Спортивная одежда

Эластичные ткани, из которых шьются вещи для тренировок, подвержены деформации при воздействии высоких температур. Чтобы одежда сохранила эластичность и долговечность, используйте холодный цикл стирки с мягкими моющими средствами.

— Этот тип ткани со временем садится под воздействием тепла. Предпочтительнее стирка в холодной воде, — объясняет Алекс Варела, генеральный менеджер компании Dallas Maids.
Деликатные ткани
Деликатные ткани. Фото: Изображение Midjourney

3. Изделия из кожи

Кожаные вещи и элементы одежды из искусственной кожи могут потрескаться или потерять форму. Для их ухода используйте влажные салфетки или специальные средства для чистки кожи.

— Кожа может стать жесткой и ломкой из-за многократной стирки в горячей воде. Лучше использовать теплую воду и мягкое мыло, — уточняет Джеймс Кинг, операционный менеджер DeluxeMaid.

4. Джинсовая ткань

Несмотря на свою плотность, джинсовая ткань может сесть или выцвести. Чтобы избежать этого, стирайте джинсы на деликатном режиме и выворачивайте их наизнанку. Джеймс Кинг добавляет: «Выбирайте щадящий или деликатный режим, чтобы свести к минимуму износ волокон. После стирки лучше всего сушить их на воздухе.»

5. Яркие и темные ткани

Цветные вещи легко теряют насыщенность при горячей стирке. Для сохранения цвета добавьте в воду небольшое количество соли и выбирайте режим стирки при температуре не выше 30°C.

— Использование холодной воды помогает закрепить цвет в ткани, тем самым сохраняя яркость одежды даже после длительной носки, — советует эксперт Дэниел Браун.

Как правильно стирать разные ткани

Каждый тип ткани требует индивидуального подхода. Важно соблюдать рекомендации по уходу, указанные на ярлыке, чтобы избежать ошибок при стирке.

  • Тонкие ткани: используйте специальные мешки для стирки.
  • Постельное белье: горячая вода подходит только для дезинфекции, но может повредить изделия из шелка.
  • Носки: стирка в горячей воде оправдана только для изделий из хлопка, но для синтетики используйте прохладную воду.
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