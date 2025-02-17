Не дайте одежде сесть: стирка в горячей воде — что нельзя делать

Несмотря на свою плотность, джинсовая ткань может сесть или выцвести. Чтобы избежать этого, стирайте джинсы на деликатном режиме и выворачивайте их наизнанку. Джеймс Кинг добавляет: «Выбирайте щадящий или деликатный режим, чтобы свести к минимуму износ волокон. После стирки лучше всего сушить их на воздухе.»