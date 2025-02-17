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Posted 17 февраля, 12:56

Published 17 февраля, 12:56

Modified 17 февраля, 13:07

Updated 17 февраля, 13:07

Женщину осудят за жестокое воспитание в Башкирии

Наркоманка превратила жизнь ребенка в ад

17 февраля 2025, 12:56
Фото: 1MI.

Женщину осудят за жестокое воспитание в Башкирии

Беспомощный ребенок оказался заложником пагубной зависимости собственной матери, сообщает в понедельник, 17 февраля, прокуратура РБ.

В Нефтекамске 34-летняя женщина предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении со своим ребенком. Согласно материалам дела, жизнь 5-летней девочки превратилась в настоящий ад из-за наркотической зависимости ее матери. Следствие установило, что горе-мать, находясь под воздействием наркотиков, систематически избивала дочь. Она полностью забросила свои обязанности по воспитанию: ребенок был лишен нормального питания, ухода и образования. Девочка часто оставалась одна дома, предоставленная самой себе, в то время как ее мать предавалась пагубным привычкам.

Ситуация усугублялась тем, что в квартире обвиняемой постоянно собирались сомнительные личности, употреблявшие алкоголь и наркотики прямо в присутствии ребенка. Ранее женщина уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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Суд лишил женщину родительских прав, и сейчас девочка находится под опекой государства в социальном учреждении, где ей оказывают необходимую помощь и заботу. Обвиняемая признала свою вину. Теперь уголовное дело направлено в суд.

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Как ранее сообщал Mkset, в Советском районе Уфы грядут масштабные изменения — многие здания будут снесены в рамках программы комплексного развития территории.

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