Наркоманка превратила жизнь ребенка в ад

В Нефтекамске 34-летняя женщина предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении со своим ребенком. Согласно материалам дела, жизнь 5-летней девочки превратилась в настоящий ад из-за наркотической зависимости ее матери. Следствие установило, что горе-мать, находясь под воздействием наркотиков, систематически избивала дочь. Она полностью забросила свои обязанности по воспитанию: ребенок был лишен нормального питания, ухода и образования. Девочка часто оставалась одна дома, предоставленная самой себе, в то время как ее мать предавалась пагубным привычкам.