Наркоманка превратила жизнь ребенка в ад

Posted 17 февраля, 12:56
Published 17 февраля, 12:56
Modified 17 февраля, 13:07
Updated 17 февраля, 13:07
В Нефтекамске 34-летняя женщина предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении со своим ребенком. Согласно материалам дела, жизнь 5-летней девочки превратилась в настоящий ад из-за наркотической зависимости ее матери. Следствие установило, что горе-мать, находясь под воздействием наркотиков, систематически избивала дочь. Она полностью забросила свои обязанности по воспитанию: ребенок был лишен нормального питания, ухода и образования. Девочка часто оставалась одна дома, предоставленная самой себе, в то время как ее мать предавалась пагубным привычкам.
Ситуация усугублялась тем, что в квартире обвиняемой постоянно собирались сомнительные личности, употреблявшие алкоголь и наркотики прямо в присутствии ребенка. Ранее женщина уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Суд лишил женщину родительских прав, и сейчас девочка находится под опекой государства в социальном учреждении, где ей оказывают необходимую помощь и заботу. Обвиняемая признала свою вину. Теперь уголовное дело направлено в суд.
Как ранее сообщал Mkset, в Советском районе Уфы грядут масштабные изменения — многие здания будут снесены в рамках программы комплексного развития территории.