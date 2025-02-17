На трассе в Башкирии столкнулись более 20 автомобилей

Posted 17 февраля, 17:17
Published 17 февраля, 17:17
Modified 17 февраля, 19:45
Updated 17 февраля, 19:45
На протяжении всего-лишь одного километра автодороги (74 км) врезались друг в друга 20 машин. Формально их посчитали как четыре разных ДТП. Проехать в направлении Уфы временно стало невозможно — из-за участников ДТП на трассе образовался огромный затор. Движение на дороге в сторону столицы Башкирии встало.
К счастью, удары оказались не слишком сильными. В результате никто травмы не получил, однако машины так легко не отделались. Они получали в результате аварий множество вмятин и других повреждений.