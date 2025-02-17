mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 17:17

Published 17 февраля, 17:17

Modified 17 февраля, 19:45

Updated 17 февраля, 19:45

На трассе в Башкирии столкнулись более 20 автомобилей

На трассе в Башкирии столкнулись более 20 автомобилей

17 февраля 2025, 17:17
Фото: ГАИ РБ.
Огромное домино из машин собрали на трассе Уфа — Оренбург, сообщили в МВД Башкортостана в понедельник, 17 февраля.

На протяжении всего-лишь одного километра автодороги (74 км) врезались друг в друга 20 машин. Формально их посчитали как четыре разных ДТП. Проехать в направлении Уфы временно стало невозможно — из-за участников ДТП на трассе образовался огромный затор. Движение на дороге в сторону столицы Башкирии встало.

К счастью, удары оказались не слишком сильными. В результате никто травмы не получил, однако машины так легко не отделались. Они получали в результате аварий множество вмятин и других повреждений.

Иномарка перевернулась в Уфе
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о серьёзном ДТП в столице Башкирии: в перевернувшейся иномарке пострадали люди.

Читайте также:
Машина «провалилась в текстуры» УфыДаже ДТП не обходятся без Бастрыкина в БашкирииЭлитная иномарка снесла стену дома в Башкирии
#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Авария#Башкортостан#ДТП#Дороги#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белорецкий район#Белебей#Мелеуз#Янаул#Инциденты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика