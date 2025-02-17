mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 06:09

Published 17 февраля, 06:09

Modified 17 февраля, 13:45

Updated 17 февраля, 13:45

Разнорабочий из Башкирии погиб на СВО

На СВО погиб разнорабочий из Башкирии

17 февраля 2025, 06:09
Фото: Администрация Белорецкого района.

Разнорабочий из Башкирии погиб на СВО

В Белорецком районе в последний путь проводили младшего сержанта Алексея Климова, погибшего на СВО, сообщает администрация муниципалитета в понедельник, 17 февраля.

Мужчина родился в селе Узян. После школы отучился на тракториста, затем служил в армии в Свердловской области, где и получил звание младшего сержанта. После службы трудился в различных фирмах разнорабочим.

Разведчик из Башкирии погиб на СВО
Узнать подробнее

Подписав контракт осенью 2024 года, отправился добровольцем на СВО. В зоне спецоперации служил в мотострелковом полку. Как сообщили в местной администрации, 3 декабря житель Башкирии погиб, выполняя боевую задачу.

В администрации района об Алексее Климове высказались, как о трудолюбивом и добром человеке, а также выразили соболезнования близким мужчины.

— Спи спокойно, наш защитник. Здоровья и выдержки пережить горечь утраты родным и близким, — написала Насима А.

Ранее сообщалось о гибели на СВО Дениса Горбатова из этого же муниципалитета Республики Башкортостан.

Читайте также:
Водитель из Башкирии погиб на СВОУфимской любовнице бойца СВО не досталось ни копейкиНа СВО погиб психиатр из Башкирии
#Дмитрий Саламатин#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#СВО#Белебей#Мелеуз#Янаул#Погиб на СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика