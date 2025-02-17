На СВО погиб разнорабочий из Башкирии

Posted 17 февраля, 06:09
Published 17 февраля, 06:09
Modified 17 февраля, 13:45
Updated 17 февраля, 13:45
Мужчина родился в селе Узян. После школы отучился на тракториста, затем служил в армии в Свердловской области, где и получил звание младшего сержанта. После службы трудился в различных фирмах разнорабочим.
Подписав контракт осенью 2024 года, отправился добровольцем на СВО. В зоне спецоперации служил в мотострелковом полку. Как сообщили в местной администрации, 3 декабря житель Башкирии погиб, выполняя боевую задачу.
В администрации района об Алексее Климове высказались, как о трудолюбивом и добром человеке, а также выразили соболезнования близким мужчины.
— Спи спокойно, наш защитник. Здоровья и выдержки пережить горечь утраты родным и близким, — написала Насима А.
Ранее сообщалось о гибели на СВО Дениса Горбатова из этого же муниципалитета Республики Башкортостан.