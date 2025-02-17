На рынке недвижимости Уфы наметилась новая тенденция

Posted 17 февраля, 09:56
Published 17 февраля, 09:56
Modified 17 февраля, 10:00
Updated 17 февраля, 10:00
Аналитики ОКБ подсчитали, что в январе 2025 года средний размер ипотечных кредитов, выданных банками в регионах России, составил ₽3,92 млн. Это на 3% меньше, чем год назад, в январе 2024 года. Вместе с размером жилищного кредита начал падать и срок ипотеки в России. Он уменьшился почти на полтора года, а точнее — на 16 месяцев. К февралю 2025 году срок жилищного кредита в России сократился до 20,3 лет.
Аналогичную динамику показывает и рынок недвижимости в Башкирии. Так, если в декабре 2024 года средний размер ипотеки в Уфе составлял ₽3,67 млн, то в январе 2025 года он снизился до ₽3,13 млн. Если в конце 2024 года ипотеку в Уфе брали на 276 месяцев, то в начале 2025 года — уже на 244 месяца. Всего за месяц падение ипотеки в Уфе и других населенных пунктах Башкирии составило 15%.
Отрицательная динамика рынка ипотеки в Республике Башкортостан позволила региону занять третью строчку с конца в топ-50 регионов по размеру среднего жилищного кредита. Тем временем соседний Татарстан обосновался на 17 позиции списка. Так, в Казани средний размер ипотеки составляет почти ₽4 млн.
Напомним, ранее эксперты сферы недвижимости дали свои прогнозы по ценам на квартиры и ставкам на ипотеку в Уфе в 2025 году.