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Posted 17 февраля, 09:56

Published 17 февраля, 09:56

Modified 17 февраля, 10:00

Updated 17 февраля, 10:00

Ипотека упала на 15% в Уфе

На рынке недвижимости Уфы наметилась новая тенденция

17 февраля 2025, 09:56
Фото: mkset.ru.

Ипотека упала на 15% в Уфе

Аналитики отмечают новшества в сроках и размерах жилищных кредитов, сообщает Объединенное кредитное бюро в понедельник, 17 февраля.

Аналитики ОКБ подсчитали, что в январе 2025 года средний размер ипотечных кредитов, выданных банками в регионах России, составил ₽3,92 млн. Это на 3% меньше, чем год назад, в январе 2024 года. Вместе с размером жилищного кредита начал падать и срок ипотеки в России. Он уменьшился почти на полтора года, а точнее — на 16 месяцев. К февралю 2025 году срок жилищного кредита в России сократился до 20,3 лет.

Аналогичную динамику показывает и рынок недвижимости в Башкирии. Так, если в декабре 2024 года средний размер ипотеки в Уфе составлял ₽3,67 млн, то в январе 2025 года он снизился до ₽3,13 млн. Если в конце 2024 года ипотеку в Уфе брали на 276 месяцев, то в начале 2025 года — уже на 244 месяца. Всего за месяц падение ипотеки в Уфе и других населенных пунктах Башкирии составило 15%.

Отрицательная динамика рынка ипотеки в Республике Башкортостан позволила региону занять третью строчку с конца в топ-50 регионов по размеру среднего жилищного кредита. Тем временем соседний Татарстан обосновался на 17 позиции списка. Так, в Казани средний размер ипотеки составляет почти ₽4 млн.

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Напомним, ранее эксперты сферы недвижимости дали свои прогнозы по ценам на квартиры и ставкам на ипотеку в Уфе в 2025 году.

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