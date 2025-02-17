На рынке недвижимости Уфы наметилась новая тенденция

Аналогичную динамику показывает и рынок недвижимости в Башкирии. Так, если в декабре 2024 года средний размер ипотеки в Уфе составлял ₽3,67 млн, то в январе 2025 года он снизился до ₽3,13 млн. Если в конце 2024 года ипотеку в Уфе брали на 276 месяцев, то в начале 2025 года — уже на 244 месяца. Всего за месяц падение ипотеки в Уфе и других населенных пунктах Башкирии составило 15%.